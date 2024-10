Rafael Nadal lopettaa uransa!

– Todellisuus on, että viime vuodet ovat olleet vaikeita, erityisesti kaksi viimeistä. En ole pystynyt pelaamaan ilman rajoitteita. Päätös oli vaikea, ja sen tekemisessä on mennyt aikaa, sanoo julkaisemassaan videossa.

– Nyt on mielestäni oikea aika lopettaa ura, mikä on ollut pitkä ja erittäin menestyksekkäämpi kuin olisin voinut kuvitella. Viimeinen turnaukseni on Davis Cupin finaali, jossa voin edustaa maatani, Nadal paljastaa.

Nadal on voittanut urallaan 22 Grand slam -turnausta, mikä tekee hänestä yhden kaikkien aikojen menestyneimmän miestennispelaajan. Ranskan avoimen tennisturnauksen hän on valloittanut peräti 14 kertaa. Hän on myös onnistunut voittamaan kaikki kolme muuta tennisturnausta. Nadalin edellä miespelaajista on vain Novak Djokovic, joka on ottanut Grand slam -turnausvoittoja 24 kappaletta.