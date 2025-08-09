Radioaktiivista vettä mereen Britannian salaisesta ydinasetukikohdasta

Merivoimat laiminlöi vanhojen putkien säilytyksen, paljastavat asiakirjat.

Radioaktiivista vettä pääsi mereen vanhojen putkien rikkoutumisen vuoksi Skotlannissa, paljastavat viralliset asiakirjat. Asiasta uutisoi The Guardian.

Vuoto tapahtui Coulportin asevarikolla, joka sijaitsee Loch Longin rannalla lähellä Skotlannin Glasgow'ta. Tukikohta on erittäin suojattu ja salainen, sillä siellä säilytetään Britannian Trident-sukellusveneiden ydinlatauksia.

Skotlannin ympäristönsuojeluvirasto havaitsi, että jopa puolet tukikohdan 1500 vesiputkesta oli käyttöikänsä lopussa, ja kunnossapidon puutteet johtivat radioaktiivisen tritiumin päätymiseen mereen.

Ei vaaraa terveydelle

Vuotoja tapahtui vuosina 2010, 2019 ja 2021. Yhdessä tapauksista merkittävä määrä vettä tulvi ydinaseiden käsittelyalueelle ja päätyi avoimen viemärin kautta Loch Longiin.

Vaikka radioaktiivisuuden tasot olivat matalia eikä vaaraa terveydelle ollut, ympäristönsuojeluvirasto totesi, että huono kunnossapito johti tarpeettomaan radioaktiivisen jätteen syntymiseen.

Britannian puolustusministeriö lupasi vuonna 2020 toteuttaa 23 toimenpidettä vuotojen estämiseksi, mutta viraston mukaan niiden toteutus oli hidasta ja puutteellista.

Ministeriö salasi asiakirjat

Asiakirjat saatiin julki vasta kuuden vuoden taistelun jälkeen, kun Skotlannin tietosuojakomissaari määräsi niiden julkaisemisen. Ministeriö oli yrittänyt pitää ne salassa vedoten kansalliseen turvallisuuteen.

Asiantuntijat kritisoivat puolustusministeriön toimintaa kutsuen salailua pöyristyttäväksi ja kunnossapidon laiminlyöntiä huolestuttavaksi.

Ympäristönsuojeluviraston mukaan vastaavia vuotoja ole tapahtunut uudelleen parantuneen kunnossapidon seurauksena.