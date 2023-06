Radio Novan Minna Kuukka: "Ilman kuulijoita tuossa hommassa ei olisi mitään järkeä"

Radio Novan aamu on Suomen kuunnelluin kaupallisen radion aamuohjelma. Ohjelman juontajat Kimmo Vehviläinen , sekä Minna Kuukka vierailivat MTV:n Huomenta Suomessa. Kaksikko kertoo, että suositun ohjelman tekeminen on mairittelevaa, mutta eivät anna suosion kuulua tekemisessä.

– Kun aloitin aamujen tekemisen, niin minulla oli kotona 2-vuotiaat kaksoset. Kaikki, joilla on pieniä lapsia tietävät, että silloin öisinkin on kaikenlaista vemmellystä. Nyt kun he täyttävät 17, niin se on ihan erilaista, eikä sieltä tule enää lisäpaineita tai taakkaa, Kuukka toteaa.