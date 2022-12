Aamulypsyssä lopettaneet Jaajo Linnonmaa ja Anni Ihamäki MTV:n haastattelussa – paljastavat, miten ohjelman nimi syntyi: "Hän sai palkinnoksi tornin cd-levyjä"

Kaksikko muisteli MTV Uutisten haastattelussa viimeisen lähetyksen jälkeen, kuinka he kohtasivat radiossa 2000-luvun alussa. Anni juonsi tuolloin keskipäivän lähetystä ja Jaajo iltapäivän. Kaksikko alkoi hiljalleen kokeilla juontamista kahdestaan.

– Huomasimme, että se on niin mukavaa ja kivaa, että rupesimme vuoroin vierailemaan toisemme ohjelmissa. Minulla kun oli lähetys kahdesta kuuteen, Anni parhaimpina päivinä lähti viiden jälkeen kotiin. Jossain vaiheessa tuli sellainen olo, että teet Anni tässä kahta työpäivää, Linnomaa muistelee.

Johtoporras oli huomannut Linnonmaan ja Ihamäen kemian, joten heidät siirrettiin yhdessä aamuun. Kaksikko ei suinkaan keksinyt Aamulypsy-nimeä itse, vaan ensimmäisten työpäivien aikana, lokakuussa 2006, he pyysivät kuulijoilta nimiehdotuksia.

– Kuulijat saivat ehdottaa ja me päätettiin niistä ehdotuksista. Muistan, että sellainen rouva, joka oikeasti kävi aamuisin lypsyllä, kun kuunteli meitä, hän ehdotti Aamulypsy-nimeä. Hän sai palkinnoksi tornin cd-levyjä. Kiitoksia vaan, on ollut ihan hyvä nimi. Ei varmaan arvannut hänkään, että se on käytössä aina, Ihamäki naureskelee.