Minna Kuukka ja Kimmo Vehviläinen ylistävät toisiaan: "Niin helppo"

Radiojuontajakaksikko Minna Kuukka ja Kimmo Vehviläinen kuvailevat toisiaan ylisanoin vuosien yhdessä työskentelyn jälkeen.

Radiogaalaa juhlistettiin perjantaina 25. huhtikuuta Helsingin Messukeskuksessa. Gaalan punaiselle matolle saapuivat Radio Novan aamun juontajat Minna Kuukka ja Kimmo Vehviläinen.

Kaksikko on työskennellyt yhdessä vuosia, ja intoutuikin kuvailemaan toisiaan.

– Kimmo on mielestäni paras suomalainen mies radiossa. Kimmo on nopea, verbaali, älykäs, järjettömän hauska. Hän ajattelee ihanalla tavalla viistosti monesta asiasta, Kuukka ylisti kollegaansa.

Vehviläinen jatkoi samalla linjalla.

– Minna on parhain mahdollinen juontokaveri, mitä voi olla. Minullakin on ollut aika monta, todella ihania tyyppejä. Mutta Minna on vain niin helppo. Hän ei ole koskaan pahalla tuulella ja on todella turvallinen, muttei milliäkään tylsä. Kun sille vaan syöttää, niin se nappaa, Vehviläinen lausui ylisanoja Kuukasta.

Katso videolta, mikä tekee kaksikon mielestä hyvän radiojuontajan.