MTV Uutiset Suomussalmella: Tältä Hukkajoen tuhoalueella näyttää nyt

– Ei ihan hirveästi ole parantut sen jälkeen kun hakkuut lopetettiin reilu viikko sitten. Me ollaan keskitytty kolme päivää pahimmalla vahinkoalueella jokihelmisimpukoiden pelastamiseen yläpuoliselle luonnontila-alueelle. Tässä pari päivää sitten aloitettiin välittömän vahinkoalueen korjaaminen ja todettu, että on todella vaikeaa, Luhta kertoo.

– Raakku on tietyllä tavalla kestävä laji, sen kuolemakin kestää aika paljon. Niin kuin tästä nähdään, niin yläpuoliset raakut on aika terveitä, niillä on valkoinen jalka. Alapuolisilla on ruskeat jalat ja sisuskalut ovat ruskeat, sinne on päätynyt niin paljon hiekkaa ja hienoa ainetta, että ne ovat yksinkertaisesti tukehtuneet.