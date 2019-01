Raakel Lignellin kolumni: Opettele sanomaan: Nyt olet ilkeä, ei pure minuun – näin pärjäät ilkeän ihmisen kanssa

Koen alemmuutta – taidankin olla sanojaa huonompi monessa asiassa, ehkä häpeän tunteeni on ansaittua.

Kiusoittelu on tasavertaista, ilkeys ei.

Ilkeilijät ovat sosiaalisilta taidoiltaan heikkoja

On myös pataljoonallinen ihmisiä, jotka luulevat tekevänsä palveluksen olemalla ”rehellisiä”, paukauttavat kaiken päin naamaa ja mikäli vastaanottaja ei sitä kestä, on yliherkkä.

On helppo ajatella, että ilkeys kertoo enemmän ilkeilijästä itsestään kuin sen kohteesta. Että taustalla on huono itsetunto ja paha olo. Tutkittaessa ilmiötä on todettu, että ilkeilyn tarve liittyy heikkoon tunneälyyn. Ilkeilijät ovat impulsiivisia ja sosiaalisilta taidoiltaan heikkoja.