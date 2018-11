Raakel Lignellin kolumni: Miksi Tanssii Tähtien Kanssa puree suomalaisiin niin ylivoimaisesti? Mikä ohjelmassa koukuttaa?

Tämän syksyn suoran lähetyksen katsojaluvut ovat nousseet edellisestä kaudesta lähes 14 prosenttia, jopa kanavan himoamien 10-44-vuotiaiden katsojien määrä on lisääntynyt lähes 13 prosenttia. TTK pyyhkii siis lattialta kaikki muut ohjelmat kirkkaasti. Tuotantotiimillä on aihetta kilistellä laseja.

Mikä TTK:ssa koukuttaa?



Mies ja nainen



Tähtioppilaat



Kisassa joutuu itsensä kanssa koville tajutessaan, että kehon haasteet ja lukot ehkä ovatkin mielen lukkoja. On päästettävä irti totutusta kontrollista, alistuttava pelon ja häpeän tunteille, silti jatkettava harjoittelua ja luotettava, että sunnuntaina on jotain esitettävää. Ja maanantaina taas jaksettava aloittaa koko vuoristorata alusta, riippumatta edellisen illan tuomaripisteistä ja kansansuosiosta tai sen puutteesta.

Kaikessa vaativuudessaan lähes kaikki sanovat kokemuksen olleen yksi elämän hienoimpia. Yhdyn tähän porukkaan. Harvaan ohjelmaan lähdetään yhtä avoimin mielin, valmiina käyttämään aikaa ja vaivaa, ilman mitään takeita lopputulemasta. Kutsu TTK:hon on kunnia-asia. Sen mukana tuoma julkisuus on pysynyt positiivisena kaikki nämä vuodet.

Joillekin saattaa olla yllätys, että voittaneetkaan tähtioppilaat eivät varsinaisesti osaa kilpailun jälkeen kaikkia tansseja. He osaavat yhden koreografian kutakin sorttia. Ei muuta. Mutta siitä on hyvä ponnistaa eteenpäin ja jatkaa harrastusta.

Opettajien kisa?



Tänä syksynä Kian into antaa oppilaalleen Hannes Suomiselle kaikkensa ja nälkä päästä pokaaleille on ilmeinen. Niin on syntynyt ilmiömäisiä esityksiä. Tosin vaarana on, että katsojat puutuvat ennen kalkkiviivoja alusta saakka ylivoimaiselta vaikuttavaan pariin ja kiinnostuvatkin enemmän naapurista.