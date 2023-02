Live matkassa mukana: Stand upin keltanokka Arja kapusi lavalle ensimmäistä kertaa – millaisen vastaanoton aloittelija sai?

Pitkän linjan konkarikoomikko Pete Harju on jo vuosia vetänyt stand up -kursseja aloittelijoille.

Illan kulku on tuttu hänelle, mutta muille se on kaikkea muuta.

Takahuoneeseen mentäessä on selvää, että jokainen osallistuva on parhaillaan enemmän tai vähemmän mukavuusalueensa ulkopuolella.

Komiikkaa voi harjoitella

Myös Harju on samaa mieltä siinä, että osa ihmisistä on syntymälahjana saanut komiikan taitoja, mutta niitä voi ilman muuta harjoittaa ja parantaa.

– Tämähän on aika tekninen laji loppujen lopuksi. Jos me katsomme ihan minkälaista vitsiä vain, jota maailmassa on kerrottu tuhansia vuosia, niissä on aika pitkälti sama rakenne kuin stand up -komedian rutiineissa, joita me täällä opettelemme.