Raakel Lignellin kolumni: Jos ystävyys kestääkin vain hetken? – "Kestolla ei väliä, vaan jäljellä, jonka se jättää"

Ystävä kuuntelee ja kuulee, muttei tuomitse. Kannustus ja kannattelu on suhteen liima, mutta rehellinen näkemys ystävältä on arvokas ja tarpeellinen. Ystävyys voi kestää eliniän tai vain hetken. Kestolla ei ole niinkään väliä, vaan jäljessä, jonka se jättää. Yhteiset, jaetut hetket voivat muuttaa ihmisen elämää pysyvästi.

Suurin lahja, minkä voi toiselle antaa ei ole niinkään omien vahvuuksien ja rikkauksien jakaminen hänen kanssaan vaan toisen omien rikkauksien paljastaminen hänelle itselleen. Kun kohtaa ihmisen, joka tunnistaa ja tunnustaa sen, keitä me olemme ja mihin yllämme, sellaisen ihmisen ansiosta loistamme kirkkaammin ja voimme olla peilinä taas toisille.

Ystävyyden näkee vain suhteen sisältä, se on monisyisten hentojen rihmojen syvenevä verkosto, joka muille saattaa näyttäytyä kaveruutena muiden joukossa.

Jos ystävyys vaatii ponnisteluja, on se loppumassa

Mikäli ystävyyssuhde vaatii ponnisteluja ja uskollisuuden vannomista, on loppusointu jo soimassa. Toisaalta ystävän kanssa voi olla kymmenienkin vuosien tauko yhteydenpidossa ja silti juttu ja yhteys tavatessa jatkuu kuin taukoa ei olisi koskaan ollutkaan.

Ystävyys on usein liityksissä elämänvaiheisiin. Kun itse siirtyy seuraavaan vaiheeseen, usein myös ihmiset ympärillä muuttuvat. Toki on tärkeitä lapsuudesta saakka pysyviä ystävyyssuhteita, jotka kantavat läpi elämän. Mutta voimakasta ja syvää yhteenkuuluvuutta voi tuntea varsin uudenkin ihmisen kanssa. Jaetaan sen hetkisen elämän kipupisteitä, uskoudutaan, koetaan yhdessä merkittäviä hetkiä.

Silti elintärkeältä tuntunut ystävä saattaa jokusen vuoden päästä olla kaunis muisto. Elämä on kuljettanut molempia eri suuntiin. Yhdessä koettu pysyy kuitenkin mukana aina. Elämänpolulla tapahtuu kohtaamisia, jotka antavat ja ottavat ja opettavat meitä. Carl Jungin mukaan myös kaikki se, mikä muissa ärsyttää, auttaa meitä tuntemaan itsemme.

Ystävyys vastakkaisen sukupuolen kanssa?

Olen aina ollut ”one of the boys”. Jos tämä otettaisiin minulta pois, olisin ollut yksinäinen usein ja pitkään. Ensimmäisen naispuolisen sydänystävän sain vasta aikuisena. Mutta edelleen mies on paras ystäväni, nimittäin oma puolisoni. Joku ehkä ajattelee, ettei se ole mahdollista tai ei ainakaan hyvä juttu. Olen syvästi eri mieltä. Mutta terapeuttina puolisoa ei voi pitää. Eikä varsinkaan holhottavana.