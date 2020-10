Raahessa sattui eilen viisi pahoinpitelyä, joissa oli nuoria osallisina – poliisi hyvin huolissaan tilanteesta: "Yksi isku, potku tai tönäisy voi olla kohtalokas"

– Joukko nuoria on mennyt toisten saman ikäisten luokse ja haastanut heitä tappeluun. Tilanteissa on lyöty nyrkein ja potkittu. Pahoinpitelyihin on osallistunut kerrallaan muutama nuori, toisten seuratessa tapahtumia tai kuvatessa niitä. Pahoinpitelyistä on seurannut kostamisia, kerrotaan Oulun poliisilaitoksen tiedottessa.