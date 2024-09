Poliisi tutkii nuorten puukkotappelua koulun pihalla – väkivaltainen video leviää somessa

Sosiaalisessa mediassa kiertävällä videolla näkyy, jossa joukko nuoria miehiä on kokoontunut Vaasassa sijaitsevan Huutoniemen koulun pihalle . Tilanne etenee nopeasti väkivaltaiseksi ja useampi paikalla ollut ottaa fyysisesti yhteen.

Erityisen vakavaksi tilanteen tekee se, että useammalla kuin yhdellä tappelijalla on kädessään veitsi. Kukaan ei kuitenkaan näytä loukkaantuvan vakavasti.

– Rikosnimikkeet voivat vielä tarkentua, koska esitutkinta on hyvin alkuvaiheessa. Tiedämme, että tällainen tappelu on ollut ja osallisia on useita eikä kaikkien henkilöllisyys ole vielä tiedossa, Sillanpää sanoo.