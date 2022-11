Itä-Uudenmaan poliisi tutkii useita nuorten tekemiä vakavia rikoksia, kohteina jopa lapsia – kertoo puuttuneensa tapauksiin "kovilla pakkokeinoilla"

Poliisi kertoo, että marraskuussa lyhyen ajan sisällä eri puolilla Vantaata sekä Keravalla on paljastunut muitakin vakavia nuorten tekemiä rikoksia.

Poikaporukka ryösti 12- ja 13-vuotiaat pojat

–Tapon yrityksen minirangaistus on kahdeksan vuotta vankeutta ja törkeässä ryöstössä rangaistusasteikko on 2–10 vuotta vankeutta. Teoista on odotettavissa tuntuvia rangaistuksia, nuorten tutkintaryhmän rikoskomisario Sampsa Aukio kertoo tiedotteessa.