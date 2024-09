Qatarin emiiri tänään Suomessa

Upporikas kaasuvaltio Qatar on ollut viime vuosina näyttävästi esillä kansainvälisten kriisien välittäjänä ja neuvottelupaikkana.

Hamasin toimisto, USA:n tukikohta

– Taloudellisesti he eivät ole riippuvaisia kenestäkään, mutta Qatarin geopoliittinen sijainti on erittäin hankala, Hadi kuvailee.

Hänen mukaansa Qatarilla ei juuri ole pysyviä ystäviä omalla alueellaan, lähin löytyy ehkä Turkista. Tämän vuoksi maa on tavoitellut kansainvälisen profiilin nostolla ja rauhanvälityksellä asemaa, jossa se olisi riippumattomampi naapureistaan ja jossa kaukaisemmilla suurvalloilla olisi kiinnostusta vakauden säilymiseen Qatarissa.

– Esimerkiksi suurin piirtein saman kokoinen alueen maa Bahrain on täysin riippuvainen Saudi-Arabiasta, Hadi vertaa.

Miten Qatar on sitten onnistunut tasapainoilussa eri intressiryhmien välillä?

– Sanoisin, että he ovat olleet siinä mielessä fiksuja, että he ovat tuoneet maahan toimijoita, joiden kanssa Yhdysvallat on voinut siellä neuvotella, Hadi kuvaa.