Kun Sora-koira lähtee lenkille haalarissaan, ohikulkijoita hymyilyttää: "Jämälankojen uhri"

Essi virkkasi koiralleen haalarin, joka kerää kommentteja jokaisella ulkoilulla.

Kesällä 2024 Essi Garcia alkoi virkata.

– Aloitin sillä, että tein itselleni isoäidinneliöistä tehdyn neuletakin. Innostus lähti siitä, siitä saakka olen virkkaillut. Sitten huomasin joulun jälkeen, että jämälankoja on jäänyt aika paljon, Garcia kuvaa.

Valmiiden virkkausohjeiden sijaan Garcia, 35, päätti alkaa säveltää itse. Jämälangoista saisi kyllä valmistettua jotakin. Vaikkapa haalarin.

Koiralle.

– Sorasta tuli jämälankojen uhri, Garcia naurahtaa.

Valmistaminen vei viikon

Rhodesiankoira Sora, 2,5, sai virkkuuharrastuksen jämistä itselleen ihastuttavan sateenkaarihaalarin.

Garcia aloitti virkkaamisen kaula-aukosta, ja sovitti asua tämän tästä Soran ylle. Rhodesiankoirilla on leveä rinta, mutta toisaalta kapea lantio, mikä teki käsityöstä haasteen.

Valmista tuli viikossa.

– En käyttänyt mitään ohjetta, eikä se olekaan täydellinen. Haalarista tuli ihan käyttökelpoinen, mutta kyllä siinä joitain virheitä on, Garcia sanoo.

Sora käyttää vaatteita kylmillä lämpötiloilla. Pukeminen ei ole sen suosikkiaktiviteetti.

– Kun sitten mennään ovesta ulos, niin vaatteet kyllä unohtuvat. Ideaalitilannehan olisi, ettei koiraa tarvitsisi pukea, mutta Soran rotu on sellainen, ettei sillä ole pohjavillaa ollenkaan. Se on talvella ja kylmemmillä keleillä pakko pukea, koska se palelee, Garcia kuvaa.

"Moni kuvittelee, että pidän Soralla vaatteita sen takia, että se näyttää söpöltä"

Pakkasilla Sora käyttää myös pipoa. Sillä on esimerkiksi kasvattajansa tekemä suloinen karhunkorvapipo.

Sora käyttää myös pipoa.Kuva Essi Garcia

– Dinosauruspipo on minun kokeiluvedokseni. Olen tehnyt Soralle pipon isoäidinneliöistäkin, ja heijastavasta langasta, koska talvella on niin pimeää, Garcia sanoo.

Myös lakki on Soralla käytännön syistä.

– En huvikseni pidä sillä pipoa. Soralla on isot luppakorvat, ja talvella ne kylmettyvät. Kun se ravistelee päätään, korvanlehdet aukeavat. Se on tosi ikävä vaiva, ja vaikea saada paranemaan. Pipo estää sen, etteivät korvanlehdet pääse halkeamaan.

Kovemmilla pakkasilla sateenkaarihaalari ei riitä, vaan Soralla on kunnon toppatakki.

– Ihmisten kanssa kun juttelee, niin tosi moni kuvittelee, että pidän Soralla vaatteita sen takia, että se näyttää söpöltä. Joudun korjaamaan, että ei, kyllä se on käytännöllisistä syistä. Jos saisin valita, niin kivempihan se olisi, ettei sille tarvitsisi vaatteita laittaa. Mutta kun on valinnut rodun, joka Suomen talvessa vaatetusta tarvitsee, niin kyllä se on puettava, Garcia sanoo.

"Lähes tulkoon joka lenkillä joku vähän naureskellen kommentoi

Sora saa aina paljon huomiota, kun se liikkuu raitapuvussaan.

– Liikumme paljon, Sora tarvitsee paljon liikuntaa, ja lähes tulkoon joka lenkillä joku vähän naureskellen kommentoi, että onpa suloisen näköinen tyyppi. Tätä käy oikeastaan vain talvella. Kesällä, kun voidaan mennä niin sanotusti nakkena, ei oikeastaan kukaan juttele, Garcia kertoo.

Ensi talveksi aikeissa on sutkutella Soralle uusi haalari sateenkaarevan rinnalle.

– Ajattelin, että ensi talveksi teen vähän hillitymmän värisen. Ja pikkuisen hienomman.

