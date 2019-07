"Pysäyttämätön Boris-kone" porskuttaa kohti vallan kahvaa brexit-Britanniassa – Mokat ja möläytykset lähinnä kasvattaneet hänen suosiotaan, arvioi asiantuntija

Russellin mielestä Johnsonin on kuitenkin pian vakavoiduttava. Hulluttelupolitiikka ei nimittäin kriisiaikoina riitä – varsinkaan pääministeriltä. Jos kyselyt pitävät paikkansa, Johnson on voittamassa konservatiivien jäsenäänestyksen ja nousemassa sekä puolueen johtajaksi että maan pääministeriksi valtavalla erolla vastaehdokkaaseensa, ulkoministeri Jeremy Huntiin. Tuloksen on määrä selvitä tiistaina, ja brexitin nujertama nykyinen pääministeri Theresa May jättää tehtävänsä seuraavana päivänä.