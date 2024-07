Kommentti: Britit kaipaavat tylsiä poliitikkoja – ja se lupaa murskavoittoa työväenpuolueelle

Suomalaisten ja muiden EU-kansalaisten näkökulmasta on kummallista, että esimerkiksi brexitistä, sen seurauksista ja seurausten korjaamisesta ei olla käyty kunnon keskustelua. Etenkin, kun idean läpi runnonut oikeistopopulisti Nigel Farage on ehdolla parlamenttiin ja kerää maahanmuuttovastaisten ääniä, myös entisiltä konservatiivien kannattajilta.

Meeminikkareiden suosikki on ollut Sunakin vetiseksi yltynyt puhe, jossa hän ilmoitti uusien vaalien päivämäärän seisoen virka-asuntonsa edessä. Satoi kaatamalla, kukaan ei huomannut tuoda pääministerille sateenvarjoa ja taustalla kaikui kappale "Things Can Only Get Better", eli asiat voivat ainoastaan parantua. Kyseessä on kilpailevan työväenpuolueen tunnuslaulu, joka yhdistetään sen vaalivoittoon vuonna 1997.