Britanniassa alkaa Boriksen aika – Johnson vei paikan puolueen ja maan johdossa

Valtikkaa on määrä vaihtaa väistyvän pääministerin Theresa Mayn kanssa huomenna keskiviikkona. Heti uusi pomo ei kuitenkaan joudu hikoilemaan täysillä, sillä torstaina parlamentin alahuone poistuu kesätauolle, joka jatkuu syyskuulle asti.

Kapulana Mayn brexit-rattaissa

May ilmoitti erostaan toukokuussa, kun hänen tilanteensa puolueen ja hallituksen johdossa kävi tukalaksi solmuun menneen EU-eroprosessin vuoksi. Parlamentin alahuone hylkäsi toistuvasti Mayn erosopimuksen, mikä aiheutti viivästyksiä eroon.

Monta skandaalia takana – entä edessä?

"Me yhdistämme tämän maan uudelleen"

Tuore puoluejohtaja kertoi myös lukeneensa aamun Financial Timesista, ettei kenelläkään aloittavalla johtajalla ole aiemmin ollut edessään näin pelottavia olosuhteita.

– Me yhdistämme tämän maan uudelleen, Johnson julisti puheessaan.

Johnson on vannonut hoitavansa EU-eron maaliin joko sopimuksen kanssa tai ilman, mutta konkreettiset keinot eivät ole tiedossa. Hän on sanonut pyrkivänsä neuvottelemaan erosopimuksen EU:n kanssa uudelleen, vaikka EU on toistuvasti todennut, ettei sopimukseen enää kajota.