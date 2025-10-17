Poika on kiistänyt teon. Tutkinnassa hänen ja nelikymppisen uhrin väliltä ei löytynyt mitään yhteyttä.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus antaa tänään tuomion tai välituomion Pyhtään murhajutussa. Tapahtuma-aikaan 15-vuotiasta poikaa syytetään nelikymppisen miehen murhasta.

Syyttäjä on vaatinut pojalle mielentilatutkimusta. Tänään selviää, määrääkö käräjäoikeus pojan tutkimukseen vai ratkaiseeko se jo asian varsinaisella käräjätuomiolla.

Henkirikos tapahtui Pyhtäällä Kymenlaaksossa marraskuussa 2023. Syyttäjän mukaan poika vei vanhempiensa auton ja ajoi sillä keskellä yötä entuudestaan hänelle täysin tuntemattoman miehen osoitteeseen Pyhtään Heinlahdessa.

Syyttäjän mukaan poika tunkeutui taloon lukitsemattomasta takaovesta, meni talon yläkertaan ja kävi nukkumassa olleen uhrin kimppuun jonkinlaisen teräaseen kanssa. Uhri pakeni alakertaan ja pihalle, missä poika syyttäjän mukaan surmasi uhrin.

Syyttäjän mukaan uhriin kohdistettu väkivalta oli silmitöntä ja kohdistui uhriin osin siinä vaiheessa, kun tämä oli jo puolustuskyvytön.

– (Uhrin) tapettuaan (syytetty) on raahannut ruumiin etupihalta vähemmän näkyvälle paikalle talon sivustalle ja palannut vielä talon sisätiloihin. Tämän jälkeen (syytetty) on poistunut tekopaikalta ja hävittänyt tekovälineen tai tekovälineet, syytteessä sanottiin.

Puolustus: Toinen teki surmatyön

Teolle ei syyttäjän mukaan selvinnyt mitään motiivia. Myöskään pojan ja uhrin väliltä ei löytynyt esitutkinnassa mitään yhteyttä, vaikka asiaa syyttäjän mukaan selvitettiin erittäin perusteellisesti.

Poika otettiin kiinni tämän vuoden helmikuussa, eli liki puolitoista vuotta teon jälkeen. Hän myönsi henkirikoksen ensimmäisissä kuulusteluissaan, mutta on sittemmin kiistänyt sen ja sanonut, että toimi vain kuskina toiselle tuntemattomaksi jääneelle henkilölle, joka surmasi uhrin.

Pojan avustaja Juha Vesuri sanoi oikeudessa, että ajelulle lähtenyt poika tapasi tuntemattomaksi jääneen henkilön tapahtumayönä Kotkan Karhuvuoressa ja henkilö pyysi poikaa viemään hänet uhrin talolle maksua vastaan.

– Toinen henkilö on tehnyt surmatyön, ja (syytetty) nuorena ei ole pystynyt muuta kuin katsomaan kauhuissaan vierestä, Vesuri sanoi.

Alaikäiselle ei tuomita elinkautista

Henkirikos voidaan katsoa murhaksi, jos se on tehty vakaasti harkiten, erityisen raa'alla tai julmalla tavalla tai vakavaa yleistä vaaraa aiheuttaen.

Alaikäisenä murhasta tuomittuja ei tuomita elinkautiseen vankeusrangaistukseen vaan enintään 12 vuoden vankeuteen. Lisäksi 15–20-vuotiaina rikokseen ensikertalaisina syyllistyneet istuvat rangaistuksesta vankilassa vain kolmanneksen.