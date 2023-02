Kesätyöntekijän jalka ruhjoutui irti työtapaturmassa tehtaassa – työkaveri traumatisoitui luullessaan kollegansa kuolevan

Jalka amputoitiin, työtoveri traumatisoitui

Uhrin paranemisprosessi oli pitkä. Vaikka miehellä on nykyään proteesi, hänelle on yhä toisinaan kipuja, eikä aina pysty kävelemään ollenkaan. Hän on joutunut muuttamaan elämäntapojaan vamman ja kipujen rajoittamana, eikä voi tehdä kuin kevyttä varastotyötä.