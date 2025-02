Miila Virtasen mukaan Anniina_Alaviiva -hahmoa on viilattu koekuvausten jälkeen vain vähän.

Putouksen 17. tuotantokauden Vuoden sketsihahmo -kilpailun osallistujat ovat selvillä. Kauden toisessa suorassa lähetyksessä katsojat pääsivät tutustumaan Nicklas Pohjolan, Miila Virtasen ja Ville Mikkosen hahmoehdokkaisiin ja äänestivät jokaiselta jatkoon yhden hahmon, joka etenee viralliseen hahmokilpailuun.

Miila Virtanen esitteli lähetyksessä hahmoehdokkaansa Raili Raakun ja Anniina_Alaviivan, joista jatkoon äänestettiin jälkimmäinen. Näyttelijä kertoi lähetyksen jälkeen MTV Uutisille, että on huojentunut saatuaan vihdoin esitellä hahmonsa katsojille.

– Ihana olo. Tämä ohjelma on tietyllä tavalla omalta osaltani lähtenyt vasta nyt käyntiin, koska hahmot ovat ehkä se suurin työ, mitä tässä ollaan tehty. Oli kiva esitellä Suomen kansalle, mitä olen pienessä päässäni miettinyt, hän sanoi.

Anniina_Alaviiva äänestettiin jatkoon.Atte Mäläskä / MTV

Virtanen ei osannut etukäteen veikata lainkaan, kumpi hänen hahmoistaan äänestettäisiin jatkoon. Äänestyksen lopputulos oli hänelle iloinen yllätys, vaikkakin hän nautti myös Raili Raakun esittämisestä.

Raili Raakku -hahmon pukuun kuului suuri kuori, joka paljasti Virtasesta vain pään. Toisin kuin voisi kuvitella, on raakkupuku näyttelijän mukaan yllättävän kevyt.

– Se on tosi kevyt. Se on vähän kuin repun laittaisi selkään. Siinä on kahvat, joista pidän kiinni. Se on tietyllä tavalla aika mukava, koska siinä sai kuoren ja suojan, eikä jännittänyt niin paljon. Sai olla vähän piilossa, hän kertoi.

Raili Raakku -hahmon asuun kuuluu suuri kuori.Atte Mäläskä / MTV

Viralliseen sketsihahmokilpailuun edennyt Anniina_Alaviiva on sosiaalisen median kuningatar, sisällöntuottaja, influencer ja mom to be, jonka huulet on saatu. Virtanen sai inspiraation hahmoon penkoessaan omaa vaatekaappiaan, jonka uumenista löytyi Mom to be -tekstillä varustettu nauha.

– Minulla oli ollut baby showerit yli puoli vuotta aiemmin ja minulle oli jäänyt sieltä Mom to be -nauha. Lähdin miettimään, onko Putouksen historiassa nähty vielä raskaana olevaa hahmoa. Ajattelin, että olisi hauskaa tehdä sellainen hahmo, koska äidiksi tuleminen oli niin lähellä itseäni, hän kertoi.

Virtanen esitteli Anniina_Alaviiva -hahmon jo Putouksen koekuvauksissa.

– Hahmoa viilattiin vain vähän, mutta tämä on aikalailla sama versio, jonka kirjoitin lokakuussa. Se tuli aika nopeasti.