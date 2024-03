Putous-ohjaaja paljastaa, miten hän uudistaisi ohjelmaa – antaa myös tuomionsa uusien ohjelmaosioiden toimivuudesta

Putouksessa on nähty käynnissä olevalla, 16. tuotantokaudella ennennäkemättömiä uudistuksia, kun ohjelmaan keskeisesti kuuluva sketsihahmokilpailu uudistui ensimmäistä kertaa ohjelman historiassa.

Putouksen 16. kaudella on myös nähty kaksi täysin uutta ohjelmaosiota, Pokkakoe ja Kierrepallo.

– Ja sitten kuitenkin samaan aikaan pitää muistaa, että se on tämän ohjelman ydinasia, jonka varaan ohjelma hyvin pitkälti rakentuu, eli sitä ei voi muuttaa älyttömän radikaalisti, koska ihmiset rakastavat sitä.

– Siinä ajateltiin, että interaktiivisuus lisääntyy ja katsojat pääsevät vaikuttamaan. Sisältä päin katsottuna sketsihahmon miettiminen ja päättäminen on yllättävänkin iso asia näyttelijöille. (Uudistus) poisti sellaisen tietyn paineen siitä hommasta, että jokainen sai tehdä kaksi hahmoa ja päätös on ulkoistettu katsojille, hän kertoo.

– Tässä oli nyt myös se etu, että kilpailun uudistaminen lyhensi meille sitä jännettä. Finaaliin menevät hahmot tekevät seitsemän jaksoa, mikä helpottaa kirjoittamisen kannalta tosi paljon. Koen tämän oikein onnistuneeksi, ja ehkä on muiden tehtävä arvioida sitä ulkoa päin, hän sanoo.

Onnistuneeksi Heikkinen kokee myös erityisesti Pokkakoe-ohjelmaosion. Hän on siitä jopa ylpeä, sillä idea ohjelmaosiosta oli hänen. Kierrepallo-osio puolestaan kumartaa hänen mukaansa hyvin paljon sisältöön, jota ohjelmassa on aiemminkin nähty.

– Paljon aina pyydetään, että voi kunpa olisi sellaista liven ja vaaran tuntua, niin siinä ainakin on saatu sitä, koska se on näyttelijöille oikeasti improvisaatiota. Sitä, mitä katsojat äänestävät, ei ole harjoiteltu. Kierrepalloa on stressaavaa katsoa ohjaajana, mutta ainakin se luo vaaran tuntua.