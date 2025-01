Tulevan Putous-kauden tähdet Nicklas Pohjola ja Ville Mikkonen kertoivat, että tekijät suhtautuvat Vuoden sketsihahmo -kilpailuun enemmänkin leikin kautta kuin tosissaan.

Putous palaa helmikuussa MTV3-kanavan ja MTV Katsomon lauantai-iltoihin jo 17. tuotantokauden voimin. Tulevalla kaudella nähdään neljä ohjelmassa debytoivaa näyttelijää, jotka ovat Annika Hartikka, Inkeri Hyvönen, Ville Mikkonen ja Miila Virtanen, sekä kaksi ennestään tuttua Putous-tähteä, Joonas Kääriäinen ja Nicklas Pohjola.

Putouksessa jo kertaalleen mukana ollut Pohjola sekä ohjelmassa ensimmäistä kertaa nähtävä Mikkonen vierailivat maanantaiaamuna Huomenta Suomen haastattelussa, jossa he tunnelmoivat 8. helmikuuta alkavaa Putous-kautta.

Mikkonen kertoi suuntaavansa kohti ensimmäistä Putous-kauttaan hyvin ja avoimin mielin.

– Olen kuullut, että se on aika hullunmylly, kun se lähtee rullaamaan. Saa pää kolmantena jalkana kuulemma vetää. Mutta avoimin mielin, on hauska lähteä, Mikkonen sanoi.

Viime vuoden Putous-kausi oli ohjelmassa tuolloin debytoineelle Pohjolalle menestyksekäs, sillä hän voitti Vuoden sketsihahmo 2024 -kilpailun Matti McConaughey -hahmollaan. Näyttelijän mukaan hän ei kuitenkaan suuntaa tulevalle Putous-kaudelle voitonkiilto silmissään.

– Ajattelin viime kaudella myös tällä tavalla, eli hahmon matka on sen pituinen kuin sitä jaksaa katsella. Se on meille tekijöille leikkimielinen kilpailu. Lähdetään nautiskelemaan ja katsotaan, mitä tulee, hän tuumasi.

Mikkonen kertoi hänelle tulleen nopeasti selväksi, että tekijät suhtautuvat Vuoden sketsihahmo -kilpailuun enemmänkin leikin kautta kuin tosissaan toisistaan mittaa ottaen. He esimerkiksi työstävät sketsihahmojaan yhdessä.

Kuten viime vuonna, myös tulevalla Putous-kaudella näyttelijät luovat itselleen aluksi kaksi sketsihahmoehdokasta, jotka osallistuvat kahdessa ensimmäisessä jaksossa nähtävään alkukarsintaan. Alkukarsinnassa kotikatsojat saavat päättää, kumpi sketsihahmoista jatkaa varsinaiseen hahmokilpailuun.

Mikkonen lähti kertomansa mukaan etsimään hahmojaan pohtimalla, mikä kiinnostaa ja naurattaa häntä itseään. Hän paljasti, että toinen hänen hahmoistaan on Kehä III:n sisäpuolelta.

Pohjola sen sijaan kertoi, että ainakin toinen hänen hahmoistaan on Kehä III: ulkopuolelta.

Pohjola paljasti, että jo edelliskaudella näyttelijät törmäsivät sketsihahmoja luodessaan ja pyöritellessään pulmaan, joka nousi esiin myös viime syksynä, kun tulevan Putous-kauden tähdet alkoivat työstää hahmojaan.

– Törmäsimme aika paljon siihen, että tämä on jo tehty, tällainenkin on tehty, tämä on vähän kuin se ja tämä on vähän kuin tuo..., hän luetteli.

– Melkein kaikki on ohjelman osalta koluttu, mutta ainahan tulee uusia juttuja, hän jatkoi.

Millaisia sketsihahmoja Putouksessa on kautta historian nähty? Entä kuinka varovaisia Putouksessa esitettävien vitsien suhteen täytyy olla? Katso koko haastattelu yllä olevalta videolta!