Yksi asia vakuutti Annika Hartikan mukaan Putoukseen: "Sanoin, että no hitto vie, todellakin"

Annika Hartikka nähdään ensimmäistä kertaa Putouksessa.

Putous palaa jälleen ilahduttamaan MTV3-kanavan ja MTV Katsomon lauantai-iltoja, kun ohjelman uusi, 17. tuotantokausi alkaa 8. helmikuuta. Tulevalla kaudella nähdään kaksi ennestään tuttua Putous-tähteä ja neljä ohjelmassa debytoivaa näyttelijää, joista yksi on Annika Hartikka.

Pöytyältä kotoisin oleva Hartikka valmistui Teatterikorkeakoulusta vuonna 2021. Hän kertoo MTV Uutisille, että haki kyseiseen opinahjoon kaikkiaan viisi kertaa.

– Sen jälkeen olen päässyt tekemään töitä monipuolisesti eri teattereissa. Kuulun Lahden Teatteri Vanha Jukon ensembleen, jonka lisäksi olen työskennellyt Lahden ja Turun kaupunginteattereissa sekä Kansallisteatterissa ja Teatteri Jurkassa, hän luettelee.

Hartikka myös näytteli naispääosan Samppa Batalin vuoden 2022 elokuvassa Aikamies.

Annika Hartikka nähdään uutena kasvona Putouksessa.MTV OY/ Saku Tiainen

Hartikka päätyi mukaan Putoukseen ohjelman ohjaajan Antti Tuomas Heikkisen pyydettyä häntä koekuvauksiin.

– Reaktioni oli, että no, lähdetään katsomaan. Millekään asioille ei kannata sanoa ei, kaikkea kannattaa kokeilla. Ajattelin, että katson, minkälainen fiilis koekuvauksista tulee, ja minulla oli siellä itseasiassa sairaan hauskaa. Siitä jäi superkiva fiilis, hän kertaa.

– Sitten, kun sain kuulla, miten mahtava porukka meillä on tässä mukana, niin sanoin, että no hitto vie, todellakin, hän jatkaa.

Hartikka odottaa jo kovasti lauantai-iltojen suorien Putous-lähetysten alkamista.

– Minusta on ihanaa päästä tekemään komediaa ja sketsejä. Minusta tuntuu, että tässä maailman ajassa, jossa ikäviä uutisia tulee koko ajan, saa olla kiitollinen, että pääsee hetkeksi tekemään jotain ihan höpöhöpö-hommaa. Ehkä maailma tällä hetkellä tarvitseekin höpöhöpöä, hän sanoo.

Samaan aikaan näyttelijää kuitenkin jännittävät etukäteen kaikkein eniten suorat lähetykset, sillä hän ei ole tehnyt sellaisia aiemmin.

– Toisaalta haluan uskoa, että livelähetyskin on vain yksi iso teatteriesitys, hän tuumii.

Putouksen kannalta suurimmaksi vahvuudekseen Hartikka nimeää sen, että hän tykkää nauraa itselleen eikä ota itseään liian vakavasti.

Tulevalla Putous-kaudella jatketaan ohjelman edelliseltä kaudelta tuttua uudistusta, jossa näyttelijät luovat itselleen aluksi kaksi sketsihahmoehdokasta. Sketsihahmoehdokkaat osallistuvat kahdessa ensimmäisessä jaksossa nähtävään alkukarsintaan, jossa kotikatsojat saavat päättää, kumpi sketsihahmoista jatkaa varsinaiseen hahmokilpailuun.

Sketsihahmojen työstäminen on ollut Hartikan mielestä mielenkiintoista.

– Minusta tuntuu, että aika monet näyttelijät ovat ajatelleet, millaisen sketsihahmon he tekisivät. Nyt olenkin oikeasti siinä tilanteessa, että minun täytyy tehdä sketsihahmo. Se on ollut mielenkiintoista ja jännittävää. Se on semmoinen hiekkalaatikko, jota pääsee nyt tonkimaan, hän kertoo.

Hartikka kuvailee omien sketsihahmoideoidensa tulleen niin sanotusti melko läheltä. Hän ajattelee, että sketsihahmoissa kenties tärkeintä on tunnistettavuus.

– Jos ne toimivat minulle, niin ne saattavat toimia jollekin muullekin, hän pohtii.