Kultainen Venla 2023 -ehdokkaiden lyhytlistat julki!

Tv-alan parhaimmistoa palkitaan jälleen ensi vuonna, kun Kultainen Venla -gaalaa vietetään 26. tammikuuta 2024. Esituomaristojen äänestämät Kultainen Venla 2023 -ehdokkaiden lyhytlistat julkistettiin tänään torstaina.

Televisioakatemia ry:n jäsenistö äänestää voittajat esituomaristojen valitsemien lyhytlistojen pohjalta. Kultainen Venla -finalistit julkistetaan tiistaina 12. joulukuuta.

Asiaohjelma- ja dokumenttisarja

Linda (MTV Katsomo ja MTV3, Moskito Television)

Siltsu (MTV Katsomo ja MTV3, Take Two Studios)

Trauma – Itsemurhan jäljet, kausi 3 (Yle Areena ja Yle TV1, Productum)

Tämä on totuuteni (Yle Areena ja Yle TV1, Mediawan Finland)

Uskomattomat ympäristörikokset (MTV Katsomo ja MTV3, NTRNZ Media)

Draamasarja

Eroja ja sovintoja (Elisa Viihde / Ruutu+, Making Movies)

Estonia (MTV Katsomo, Fisher King)

Kaikki anteeksi (Elisa Viihde / Ruutu+, Yellow Film & TV)

Piiritys (Nelonen ja Ruutu, Mediawan Finland)

Poromafia (C More / MTV Katsomo, Kaiho Republic)

Event-ohjelma

Apua Ukrainaan – Suuri Tukikonsertti 2 (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Tapahtumat)

Emma Gaala 2023 (Nelonen, Mediawan Finland/Musiikkituottajat IFPI Finland)

Linnan juhlat 2022 (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Tapahtumat)

Pentulive 3 (Yle Areena, Yle Luovat sisällöt ja media)

UMK23 (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Luovat sisällöt ja media)

Game Show

Haluatko miljonääriksi? kausi 7 (Nelonen ja Ruutu, Rabbit Films)

Hengaillaan (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Luovat sisällöt ja media/Mediawan Finland)

Melkein MENSA, kausi 6 (STAR Channel, Banijay Finland)

Stadi vs. Lande, kausi 6 (MTV Katsomo ja MTV3, Rabbit Films)

Suurmestari, kausi 4 (MTV Katsomo ja MTV3, Rabbit Films)

Tietäjät tietää (MTV Katsomo ja MTV3, Warner Bros. International Television Production Finland)

Keskusteluohjelma

Efter Nio (Yle Arenan & Yle Fem, Parad Media)

Flinkkilä & Kellomäki, kausi 3 (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Luovat sisällöt ja media)

Puoli seitsemän (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Urheilu ja tapahtumat)

Perjantai, kausi 8 (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Uutis- ja ajankohtaistoiminta)

Yökylässä Maria Veitola, kausi 8 (MTV Katsomo ja MTV3, Moskito Television)

Kilpailureality

Amazing Race Suomi (Nelonen ja Ruutu, Moskito Television)

Diili, kausi 3 (Nelonen ja Ruutu, Fremantle Media Finland)

Petolliset (Nelonen ja Ruutu, Fremantle Media Finland)

Selviytyjät Suomi, kausi 7 (Nelonen ja Ruutu, Banijay Finland)

Tanssii tähtien kanssa, kausi 16 (MTV Katsomo ja MTV3, Banijay Finland)

Komediasarja

Etsijät (Yle Areena ja Yle TV1, TACK Films)

Justimus esittää: Kuuma peruna, kausi 2 (Yle Areena, Solar Republic)

Renki (Elisa Viihde Viaplay, TACK Films)

Sipoon herttua, kausi 3 (Elisa Viihde Viaplay, Yellow Film & TV)

Sunnuntailounas, kausi 4 (C More / MTV Katsomo, Yellow Film & TV)

Lasten- ja nuortenohjelma

BUU-klubben (Yle Arenan & Yle Fem, Svenska Yle)

Erityiset, kausi 2 (Yle Areena ja Yle TV2, Mediawan Finland)

HS Lasten uutiset (Nelonen ja Ruutu, Sanoma Media Finland/uutiset)

Ihmeellinen ihminen (Yle Areena ja Yle TV2, Yle Lapset)

Joulukalenteri: Talvipihan joulu (Yle Areena ja Yle TV2, Yle Lapset)

Limbo (Yle Areena, Yellow Film & TV)

Räjähdysherkkä (Yle Areena, Tekele Productions)

Yle Mix – uutisia lapsille (Yle Areena, Yle Uutis- ja ajankohtaistoiminta)

Lifestyle-ohjelma

Aarrepaja, kausi 2 (MTV Katsomo ja MTV3, Warner Bros. International Television Production Finland)

Ellan matkassa: roomalainen Ranska, kausi 3 (Yle Areena ja Yle Teema, Filmaattiset)

Eränkävijät, kausi 8 (Yle Areena ja Yle TV1, NTRNZ Media)

Fitnesspäiväkirja 2023 (Discovery+ palvelu ja TV5, Moskito Television)

Grand Designs, kausi 2 (MTV Katsomo ja MTV3, Fremantle Media Finland)

Koti koiralle, kausi 2 (Nelonen ja Ruutu, Warner Bros. International Television Production Finland)

Strömsö (Yle Areena, Yle TV1 ja Yle Fem, Svenska Yle)

Suomen kaunein koti, kausi 12 (MTV Katsomo ja MTV3, Banijay Finland)

Musiikkiviihde

Elämäni Biisi, kausi 5 (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Luovat sisällöt ja media/Yellow Film & TV)

Laulu rakkaudelle, kausi 3 (MTV Katsomo ja MTV3, Warner Bros. International Television Production Finland)

Masked Singer Suomi, kausi 5 (MTV Katsomo ja MTV3, Fremantle Media Finland)

The Voice of Finland, kausi 12 (Nelonen ja Ruutu, ITV Studios Finland)

Tähdet, tähdet, kausi 2 (Nelonen ja Ruutu, Moskito Television)

Seurantareality

Arktinen retkikunta (TV5 ja Discovery+ palvelu, Fremantle Media Finland)

Au pairit Etelä-Afrikassa (Yle Areena ja Yle TV2, Mediawan Finland)

Eropäiväkirjat (Yle Areena ja Yle TV2, Tuotantoyhtiö Hihhihhii)

Kirjolla (Yle Areena ja Yle TV2, Fremantle Media Finland)

Maajussille morsian, kausi 16 (MTV Katsomo ja MTV3, Fremantle Media Finland)

Sinkut paljaana (Yle Areena ja Yle TV2, Mediawan Finland)

Urheilulukio (Yle Areena ja Yle TV2, Five Corners Production)

Verta, hikeä ja luksusta, kausi 2 (Yle Areena ja Yle TV2, Warner Bros. International Television Production Finland)

Urheiluohjelma

Hiihdon MM-kisat ja Urheilustudio (Yle Areena ja Yle TV2, Yle Urheilu)

Jalkapallon Mestarien liiga 2023 ja FIFAn jalkapallon MM-kilpailut 2022 (C More / MTV Katsomo ja MTV3, MTV Oy)

Jalkapallon naisten MM 2023 (Yle Areena ja Yle TV2, Yle Urheilu)

Taitoluistelun EM (Yle Areena ja Yle TV2, Yle Urheilu)

Yleisurheilun MM-kisat 2023 (Yle Areena ja Yle TV2, Yle Urheilu)

Uutis- ja ajankohtaisohjelma

A-studio (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Uutis- ja ajankohtaistoiminta)

A-talk (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Uutis- ja ajankohtaistoiminta)

MOT (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Uutis- ja ajankohtaistoiminta)

Viiden jälkeen (MTV Katsomo ja MTV3, MTV Uutiset)

Ylen aamu (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Uutis- ja ajankohtaistoiminta)

Viihdeohjelma

Ei saa nauraa (MTV Katsomo ja MTV3, Banijay Finland)

Kovan viikon ilta (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Luovat sisällöt ja media)

Kuutamolla (MTV Katsomo ja MTV3, MTV Studios)

Leijonan Luola Suomi (Nelonen ja Ruutu, Yellow Film & TV)

Pitääkö olla huolissaan?, kausi 12 (MTV Katsomo ja MTV3, Rabbit Films)

Sohvaperunat, kausi 15 (Yle Areena ja Yle TV2, Endemol Shine Finland)

Ultimate Escape (TV5 ja Discovery+ palvelu, Rabbit Films)

Juontaja

Anne Flinkkilä

ohjelmasta Flinkkilä & Kellomäki, kausi 3

(Yle Areena ja Yle TV1, Yle Luovat sisällöt ja media)

Antti Holma

ohjelmista Haluatko miljonääriksi? kausi 7 / Mestarileipurit

(Nelonen ja Ruutu, Rabbit Films)

Juuso "Köpi" Kallio

ohjelmista Viki ja Köpi Show, Vikin ja Köpin matkailuohjelma, Mist sä tuut?

(Yle Areena ja Yle TV2, YleX / Rabbit Films / Moskito Television)

Janne Kataja

ohjelmista Kuokkavieras Kataja / Kuutamolla

(MTV Katsomo ja MTV3, Tuotantoyhtiö Hihhihhii / MTV Studios)

Niina Lahtinen

ohjelmasta Putous, kausi 15

(MTV Katsomo ja MTV3, Yellow Film & TV)

Susanna Laine

ohjelmista Tähdet, tähdet, kausi 2 / Farmi Suomi, kausi 4

(Nelonen ja Ruutu, Moskito Television)

Heikki Paasonen

ohjelmista Amazing Race Suomi / The Voice of Finland, kausi 12 / Suomi soi

(Nelonen ja Ruutu, Moskito Television / ITV Studios Finland / Solar Republic)

Vappu Pimiä

ohjelmista Tanssii Tähtien Kanssa, kausi 16 / Maajussille morsian

(MTV Katsomo ja MTV3, Banijay Finland, Fremantle Media Finland)

Jenni Poikelus

ohjelmasta Hengaillaan

(Yle Areena ja Yle TV1, Yle Luovat sisällöt ja media/Mediawan Finland)

Jenni Pääskysaari

ohjelmista Studio Pääskysaari / Aarrepaja / Pitääkö olla huolissaan?

(MTV Katsomo ja MTV3, MTV Studios / Warner Bros. International Television Production Finland / Rabbit Films)

Katja Ståhl

ohjelmasta Elämäni Biisi, kausi 5

(Yle Areena ja Yle TV1, Yle Luovat sisällöt ja media/Yellow Film & TV)

Käsikirjoittaja (fiktio)

Atte Järvinen, sarjasta Sunnuntailounas, kausi 4 (C More / MTV Katsomo, Yellow Film & TV)

Hannu Kontturi & Antti Pesonen, sarjasta Piiritys (Nelonen ja Ruutu, Mediawan Finland)

Mika Kurvinen, sarjasta Poromafia (C More / MTV Katsomo, Kaiho Republic)

Paula Mononen & Kaarle Aho, sarjasta Eroja ja sovintoja (Elisa Viihde / Ruutu+, Making Movies)

Miikko Oikkonen, sarjasta Estonia (MTV Katsomo, Fisher King)

Käsikirjoittaja (viihde, reality ja events)

Tomi Haustola, ohjelmasta Suurmestari, kausi 4 (MTV Katsomo ja MTV3, Rabbit Films)

Heidi Holmavuo & Teemu Hostikka, ohjelmasta Uskomattomat ympäristörikokset (MTV Katsomo ja MTV3, NTRNZ Media)

Jarkko Tammisen maailma -käsikirjoittajien työryhmä, ohjelmasta Jarkko Tammisen maailma (MTV Katsomo ja MTV3, Comedy Corner)

Emma Kunnas, ohjelmasta Leijonan Luola Suomi (Nelonen ja Ruutu, Yellow Film & TV)

Arja Lehtikangas, ohjelmasta Vain elämää, kausi 14 (Nelonen ja Ruutu, Banijay Finland)

Veera Lehtinen, Ilmo Pietarinen & Sonja Kari, ohjelmasta Petolliset (Nelonen ja Ruutu, Fremantle Media Finland)

Jukka Lindström, Yasir Gaily, Anders Helenius, Ursula Herlin, Sara Vainio & Janne Zareff, ohjelmasta Kovan viikon ilta (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Luovat sisällöt ja media)

Helena Saarela, ohjelmasta Tanssii tähtien kanssa, kausi 16 (MTV Katsomo ja MTV3, Banijay Finland)

Jenni Samio, Ella Kaarna & Santtu Palm, ohjelmasta Amazing Race Suomi (Nelonen ja Ruutu, Moskito Television)

Vappu Soppela, ohjelmasta Ex On The Beach, kausi 4 (Discovery+ palvelu ja TV5, Endemol Shine Finland)

Frans Åkerberg & Antti Tuomas Heikkinen, ohjelmasta Putous, kausi 15 (MTV Katsomo ja MTV3, Yellow Film & TV)

Ohjaaja (fiktio)

Ulla Heikkilä & Jan Forsström, sarjasta Eroja ja sovintoja (Elisa Viihde / Ruutu+, Making Movies)

Petri Kotwica, sarjasta Piiritys (Nelonen ja Ruutu, Mediawan Finland)

Mika Kurvinen, sarjasta Poromafia (C More / MTV Katsomo, Kaiho Republic)

Måns Månsson & Juuso Syrjä, sarjasta Estonia (MTV Katsomo, Fisher King)

Antti Heikki Pesonen, sarjasta Kaikki anteeksi (Elisa Viihde / Ruutu+, Yellow Film & TV)

Ohjaaja (viihde, reality ja events)

Minna Dufton, ohjelmasta Siltsu (MTV Katsomo ja MTV3, Take Two Studios)

Gitte Enjala, ohjelmasta Kovan viikon ilta (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Luovat sisällöt ja media)

Gitte Enjala, ohjelmasta Linnan juhlat 2022 (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Tapahtumat)

Heidi Hakkarainen & Anni Suikkanen, ohjelmasta Suurmestari, kausi 4 (MTV Katsomo ja MTV3, Rabbit Films)

Edward Kojonen, ohjelmasta Selviytyjät Suomi, kausi 7 (Nelonen ja Ruutu, Banijay Finland)

Jussi Korva & Olli Horttana, ohjelmasta Amazing Race Suomi (Nelonen ja Ruutu, Moskito Television)

Ossi Käki, ohjelmasta Jarkko Tammisen maailma (MTV Katsomo ja MTV3, Comedy Corner)

Arja Lehtikangas & Anni Suikkanen, ohjelmasta Vain elämää, kausi 14 (Nelonen ja Ruutu, Banijay Finland)

Jan-Aslak Leino & Petja Peltomaa, ohjelmasta Elämäni Biisi, kausi 5 (Yle Areena ja Yle TV1, Yle / Yellow Film & TV)

Jan-Aslak Leino & Janne Rehmonen ohjelmasta Tanssii tähtien kanssa, kausi 16 (MTV Katsomo ja MTV3, Banijay Finland)

Tiina Siniketo, ohjelmasta Ilta oopperassa – Siegfried (Yle Areena ja Yle Teema, Yle Luovat sisällöt ja media)

Juha-Matti Valtonen, ohjelmasta Emma Gaala 2023 (Nelonen, Mediawan Finland / Musiikkituottajat IFPI Finland)

Juha-Matti Valtonen, ohjelmasta UMK23 (Yle Areena ja Yle TV1, Yle Luovat sisällöt ja media)

Pääosanäyttelijä

Iida-Maria Heinonen, sarjasta Kaikki anteeksi (Elisa Viihde / Ruutu+, Yellow Film & TV)

Aake Kalliala, sarjasta Poromafia (C More / MTV Katsomo, Kaiho Republic)

Saara Kotkaniemi, sarjasta Pohjoisen tähti (Yle Areena ja Yle TV1, Yellow Film & TV)

Pirjo Lonka, sarjasta Eroja ja sovintoja (Elisa Viihde / Ruutu+, Making Movies)

Elias Salonen, sarjasta Piiritys (Nelonen ja Ruutu, Mediawan Finland)

Sivuosanäyttelijä