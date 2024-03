Putkiasentajia työllistää talvisin ongelma, jota ei oikeastaan pitäisi edes tapahtua – "Jonkun valtakunnan virhe"

– Lähtökohtaisestihan sen ei pitäisi mennä jäähän. Jos vesijohtoverkko tai putkisto on rakennettu säällisesti määräysten mukaan ja laadukkaasti, silloin se ei pääse jäähän. Siellä on jonkun valtakunnan virhe aina, jos se pääsee jäähän, Mäkinen selittää.

Pahimmillaan tulipalon riski

Jos tilanne on sellainen, että putki on jäätynyt, koska esimerkiksi kellarista on jäänyt ikkuna auki ja pelkästään ikkunan sulkemalla lämpötila saadaan nousemaan riittävästi, tilanne on toinen.