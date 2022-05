Ex-brittivakooja: Putin on vakavasti sairas – "Kokoukset on jaettu osiin, jotta hän saa hoitoa"

Aiheesta uutisoi brittiläislehti The Independent .

Steele sanoi radiokanavan haastattelussa, että Putin on jatkuvasti lääkärijoukon ympäröimänä ja, että Putinin tapaamiset, kuten turvallisuusneuvoston kokoukset, on pilkottu osiin, jotta hän voi saada hoitoa tapaamisten aikana.

– Turvallisuusneuvoston kokous, jonka oletetaan kestävän tunnin putkeen, on oikeasti jaettu useisiin osiin... hän (Putin) poistuu kokouksesta ja saa jonkinlaista lääkehoitoa osuuksien välillä. Selvää on, että hän on vakavasti sairas, mutta kuinka parantumattomasti, se ei ole selvää, Steele sanoi.