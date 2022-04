Putinin liittolainen jäi ukrainalaisjoukkojen kynsiin: Venäjä ei innostunut ehdotuksesta vaihtaa petturioligarkkia sotavankeihin

Kun Peskovilta kysyttiin, haluaisiko Venäjä vaihtaa Medvedtshukin, Peskov vastasi, että kyseessä on varakas liikemies, joka on Ukrainan kansalainen ja ulkomainen poliitikko, kertoi BBC .

Medvedtshukin kiinniotosta kertoi Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi. Samalla hän julkaisi kiinniotetusta Medvedtshukista kuvan, jossa tällä on Ukrainan armeijan asepuku päällään.

– Jos Medvedtshuk on päättänyt laittaa päälleen sotilaspuvun, häntä koskevat sodankäynnin säännöt, Zelenskyi sanoi puheessaan.

Putinin arveltiin kaavailleen Medvedtshukia Ukrainan johtoon

Myös lakimiehenä ja kansanedustajana toiminut Medvedtshuk on yksi Ukrainan rikkaimmista ihmisistä. Hän oli skandaaleissa marinoituneen Ukrainan entisen presidentin Leonid Kutshman kansliapäällikkönä vuosina 2002–2005.

Medvedtshukilla on läheiset suhteet presidentti Putiniin. Medvedtshuk on itse kertonut, että Putin on hänen nuorimman tyttärensä kummisetä.