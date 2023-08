MTV Ukrainassa: Turvallisuusneuvoston pomoa harmittaa puheet hitaasta etenemisestä – ”Asetoimituksilla on suora suhde siihen, kuinka nopeasti me voitamme”

Ukraina kiistää väitteet siitä, että sen vastahyökkäys olisi kilpistynyt. Ukraina sanoo puolustuksensa pitävän myös itäisen Ukrainan Harkovassa, jonne Venäjä on siirtänyt sotilaita ja raskasta kalustoaan sodan viime päivinä.

Ukrainan puolustus- ja turvallisuusneuvoston pääsihteeri Oleksi Danilovia harmittaa Suomessakin noussut keskustelu liian hitaasta venäläisten lyömisestä.

– Itse en edes käytä ilmaisua vastahyökkäys. Täällä me sanomme olevamme taistelussa tai aktiivisessa taistelussa. Me etenemme erittäin vaativassa ympäristössä. Joka päivä pääsemme eteenpäin 5, 10, 200 tai 500 metriä, ehkä kilometrin. Lopulta onnistumme saamaan vaikean voiton, Danilov sanoo.

Maa on tiheästi miinoitettu

Venäjä pyrkii idässä takaisin Harkovan alueelle, josta Ukraina sen karkotti jo kertaalleen viime syksynä. Ukraina luottaa pysyvänsä pystyssä lännen avulla.

– Asetoimituksilla on suora suhde siihen, kuinka nopeasti me voitamme. Mitä nopeammin partnerimme toimittavat meille laadukkaita aseita hyökkääjää vastaan taistelemiseksi, sitä nopeammin tämä sota päättyy.

Danilovin mukaan maaperää on miinoitettu tiheästi.

– Yhdellä neliömetrillä on neljästä viiteen miinaa, jotka on purettava ennen etenemistä. Tämän hyökkäyksen alkuvaiheessa etenimme ajoneuvoilla, mutta nyt olemme ymmärtäneet, että useilla rintamaosilla meidän edettävä jalkaisin päästäksemme esteiden ohi.

Suomen Nato-jäsenyys tärkeää – "Juuri sitä, mitä Putin ei halunnut"

Danilovin läheisin työpari on Volodymyr Zelenskyi. Vastaus rauhanmahdollisuuksista onkin kuultu myös presidentin suusta: Putin ei saa Ukrainasta yhtään palaa. Tämänhetkinen puserrus venäläisten poistyöntämiseksi sisältää sekä sotaylivoiman nakertamista että maantieteellistä etenemistä.

– Taktiikkamme on vallata maatamme takaisin niin paljon kuin mahdollista ja samaan aikaan tuhota mahdollisimman paljon vihollisia, hävittää heidän kalustoaan ja viedä heiltä mahdollisuudet olla maassamme. Tätä me jatkamme, kunnes koko maa on saatu vapautettua.

– Meille on hyvin tärkeää, että Suomi on Naton jäsenmaa. Se on juuri mitä Putin ei halunnut, kun hän aloitti hyökkäyksensä. Tänä päivänä Suomi ja Ruotsi ovat tehneet valintansa ja päättäneet miten toimia naapurinsa kanssa. Olemme kiitollisia kaikesta avusta, jota olemme Suomelta saaneet. Suomalaisilla ei ole huono muisti, he tietävät mikä Neuvostoliitto oli ja mikä Venäjä on. Viime vuosisadan tapahtumat eivät ole teillä unohtuneet. Siksi mekin taistelemme ollaksemme vapaita omassa maassamme.

"Hyökkäämme vain sotilaskohteisiin"

Ukraina on lisännyt hyökkäyksiään myös Venäjän maaperälle – Danilov sanoo sen tapahtuvan ainoastaan ukrainalaiskalustolla, ei länsiasein. Iskujen kohteet ovat Danilovin mukaan vain sotilaallisia, toisin kuin venäläisillä.