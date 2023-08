Ukrainan armeija julkaisi videon iskusta Venäjän ilmatorjuntayksikköön

Ukrainan armeija on julkaissut videon, jossa se sanoo ukrainalaisten joukkojen iskevän Venäjän ilmapuolustusjärjestelmään Luhanskin itäosissa. Uutistoimisto Reuters sanoo pystyvänsä vahvistamaan videon sijainnin Luhanskin itäosiin maaston ja satelliittikuvien yhteneväisyyden perusteella, mutta ei voi vahvistaa kuvauspäivää. Ukrainan armeija julkaisi videon eilen.

Asevoimat on julkaissut myös toisen videon, jossa Ukraina iskee sen mukaan Venäjän armeijan yksikköön Donetskin alueella, lähellä Bahmutia. Reuters on pystynyt vahvistamaan tämänkin videon sijainnin maaston ja satelliittikuvien avulla, mutta ei ole pystynyt vahvistamaan, milloin video on kuvattu.