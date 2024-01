Putin moitti puheessaan Baltian maita ihmisoikeuksista

Lähdettyään Venäjän joukot Ukrainaan lähes kaksi vuotta sitten Putin on verrannut taistelua natseja vastaan kansakuntaansa.

– Baltian maissa kymmenet tuhannet ihmiset on julistettu ali-ihmisiksi, heiltä on riistetty kaikkein perustavanlaatuisimmat oikeudet ja he ovat joutuneet vainon kohteeksi, Putin väitti viitaten siirtolaisuuteen kohdistuviin pakkosyöttöihin.