Putin kertoi jatkavansa kansallista "viruslomaa" 11. toukokuuta asti

Merkittävin syy rajoitusten jatkamiselle ovat viime päivinä kohonneet koronavirustartuntojen määrät. Tiistaina viranomaiset kertoivat 6 411 uudesta tartunnasta. Se on Moscow Timesin mukaan uusi ennätys epidemian alun jälkeen Venäjällä.

– Tilanne on hyvin monimutkainen. Asiantuntijoidemme mukaan emme ole vielä saavuttaneet epidemian huippua, Putin sanoi televisioidussa konferenssipuhelussa maan kuvernööreille.

Putin on aiemmin ilmoittanut siirtävänsä toukokuun 9. päivälle suunnitellun voitonpäivän paraatin myöhempään ajankohtaan.

Venäjän viranomaisten mukaan maassa on varmistettu lähes 94 000 koronavirustartuntaa ja virukseen on kuollut 867 ihmistä. Venäjän todellisten koronaviruslukujen on arveltu olevan suurempia kuin viranomaiset ovat ilmoittaneet.