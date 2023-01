"Putin haluaa olla voittava tsaari": Asiantuntijat avasivat, mikä on Venäjän lopullinen tavoite kustannuksista ja sotatappioista huolimatta

Putin kuvasi Neuvostoliiton hajoamista 1990-luvun suurimmaksi katastrofiksi. Neuvostoliiton järjestelmän kasvatille Putinille hajoaminen ja heikentyminen on ollut pettymys, kuvailee dosentti, sotahistorian tutkija Lasse Laaksonen.

Putin vertaa itseään Pietari Suureen – myös länsi esitetään uhkana

– Putin luo narratiivia, että hän on se, joka kokoaa taas vanhan Venäjän imperiumia, hän kokoaa suuruuden palaset yhteen.

– Venäjä katsoo, että sillä on erityistehtävä maailman historiassa. Se kylvää epäluuloisuutta länteen. Putin haluaa olla voittava tsaari, sanoo Laaksonen.

Venäjä haluaa takaisin maailman näyttämölle

– Tätä selkeästi Putin ja ulkoministeri Sergei Lavrov ovat jo pitkään hakeneet. Venäjä on ilmoittanut, että he haluavat mukaan päätöksentekopöytiin ja maailman näyttämölle.

– On muistettava, että Putin on itsevaltias. Hän voi viime kädessä määritellä, mikä on voitto ja mikä tappio, muistuttaa Laaksonen.