Putin: "Emme ole hulluja, tiedämme, mitä ydinaseet ovat" – MTV seuraa sotaa

Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin mukaan riski sille, että Venäjä käyttäisi ydin-aseita Ukrainassa on pienentynyt kansainvälisen painostuksen myötä.

Venäjän presidentti Vladimir Putin totesi eilen, että ydinsodan uhka on lisääntynyt, mutta hän ei näe, että Venäjä käyttäisi ydinaseita ensimmäisenä.

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) jatkaa tänään kaksipäiväistä työvierailuaan Turkin pääkaupungissa Ankarassa. Kaikkonen on Turkissa keskustelemassa muun muassa Suomen Nato-jäsenyysprosessista.

Atlantin toisella puolella ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) jatkaa tänään vierailuaan Washingtonissa, jossa hänen ohjelmaansa on kuulunut muun muassa tapaaminen Yhdysvaltojen ulkoministerin Antony Blinkenin kanssa.

Myös Haaviston asialistalla on ollut muun muassa Suomen Nato-jäsenyysprosessin eteneminen.

Keskiviikko 7. joulukuuta:

Klitshko arvioi kommenttien taustalla olleeen politiikka ja luonnehti niiden näyttävän "kummallisilta". Hän totesi antamassaan haastattelussa, että Kiovassa on enemmän valmiuksia ihmisten lämpimänä pitämiseen kuin missään muussa ukrainalaiskaupungissa.

19.32: Putinilta lukuja syksyn liikekannalle panosta, myös puheita ydinaseista Puolet syyskuussa sotilaspalvelukseen mobilisoiduista venäläisistä on lähetetty Ukrainaan, Venäjän presidentti Vladimir Putin sanoi Kremlin oman ihmisoikeusneuvoston televisioidussa kokouksessa keskiviikkona.

Putinin mukaan mobilisoituja on yhteensä 300 000, joista 150 000 on lähetetty Ukrainaan. Heistä noin 77 000 on Putinin mukaan taisteluyksiköissä.