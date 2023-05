Purra: "Vaikeita asioita kierretty kuin kissa kuumaa puuroa – PS:n ja RKP:n kynnyskysymykset täysin vastakkaisia"

– Ongelma on ollut juuri se, että näitä vaikeita asioita ei ole voitu käsitellä, vaan niitä on kierretty kuin kissa kuumaa puuroa, Purra sanoi saapuessaan neuvotteluihin Säätytalolle tiistaiaamuna.

Purran mukaan perussuomalaisilta on vaadittu joustamista heille hyvin vaikeissa asioissa, mutta vastaavasti heidän omat profiiliteemansa eivät ole edenneet.

– Erityisesti maahanmuuton kannalta tästä tekee nyt ongelmallisen se, että hallitusneuvotteluihin osallistuu puolue, RKP, jonka kynnyskysymykset ovat käytännössä vastakkaisia meidän kynnyskysymyksillemme. Jokainen voi ymmärtää, että mikäli näistä asioista ei keskustella vaan keskustellaan muista asioista, niin tilanne on ikään kuin auki viikosta toiseen, Purra selitti.

PS kiristäisi maahanmuuttoa myös lainsäädännön kautta

– Mikäli Suomella on mahdollisuus saada sellaista maahanmuuttoa, että se on meidän julkisen talouden, tulonsiirtoriippuvuuden, työllisyyden ja tulevien eläkkeiden kannalta positiivista, niin totta vieköön se sopii. Mutta tässä onkin se ongelma, kun sitä on hyvin vaikea saada. Se maahanmuutto, mitä Suomi tällä hetkellä vastaanottaa, ei täytä näitä ehtoja, Purra sanoi.