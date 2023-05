Purra: On "äärimmäisen typerää" pitää kiinni vuoden 2035 hiilineutraalisuustavoitteesta, koska sitä ei saavuteta – näin vastaa tutkija

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoi tänään, että vuoden 2035 hiilineutralisuustavoitteesta kiinni pitäminen on "äärimmäisen typerää", sillä tavoitetta ei tulla saavuttamaan.

– Ilmastopolitiikkaa pitäisi tehdä toimilla, jotka ovat taloudellisesti ja teknologisesti järkeviä. Mikäli Suomi hakee globaalia vaikuttavuutta ja päästöjen vähentymistä, niin se tehdään viemällä teknologiaa sinne, missä päästöjen vähentäminen on edullista ja mahdollista.

Sanna Marinin (sd.) väistyvä hallitus kirjasi ilmastolakiin, että Suomi on hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä. Tavoite jakaa puolueita nyt käytävissä hallitusneuvotteluissa.

Kokoomus on sanonut, että tavoitteesta pidetään kiinni. Myös RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henrikssson sanoi tänään hallitusneuvotteluihin saapuessaan, että tavoitteesta kiinni pitäminen on RKP:lle kynnyskysymys.

– Sitten tässä maassa on monta typerää myös elinkeinoelämän puolella, Henriksson kommentoi Purran lausuntoa viitaten työmarkkinakeskusjärjestöjen kannanottoon.

Kristillisdemokraatit puolestaan on sitoutunut vuoden 2040 hiilineutraalisuustavoitteeseen, josta sovittiin puolueiden kesken Juha Sipilän (kesk.) hallituskaudella.

– Varmasti hallituksessa yhdessä katsomme sen luvun (vuosiluvun), jos se siellä on mainittavana, puheenjohtaja Sari Essayh (kd.) sanoi.

"Tavoitteen saavuttaminen mahdollista, mutta vaikeaa"

Ilmatieteen laitoksen ilmastojärjestelmätutkimuksen yksikönpäällikkö Annalea Lohila sanoo, että vuoden 2035 hiilineutralisuustavoitteen saavuttaminen on mahdollista, mutta vaikeaa.

– Suomen on edelleen mahdollista saavuttaa hiilineutraalius vuonna 2035, mutta ilman merkittäviä lisätoimia se on vaikeaa. Energiantuotanto on jo hyvässä vauhdissa kohti päästövähennyksiä. Sen sijaan maankäyttösektorilla tarvitaan lisätoimia, jos hiilineutraalius halutaan saavuttaa.