Politiikan toimittaja PS:n ja RKP:n kinastelusta: ”Ei kerro hyvää keskinäisestä luottamuksesta – happotesti vasta edessä”

– Maahanmuutossa RKP:llä ja perussuomalaisilla on hyvin erilaiset linjat, mutta kyllä RKP sen on tiennyt, kun on näihin neuvotteluihin ylipäätään lähtenyt. Ainakaan toistaiseksi ei ole tullut mitään sellaista uutta, mikä nyt välittömästi olisi laittamassa Henrikssonin ja muun RKP:n sanomaan muulle hallituspohjalle, että pitäkää tunkkinne, Neihum arvioi.