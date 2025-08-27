Purra: Kehitysavusta ja kotouttamiskorvauksista leikataan budjettiriihessä

Riikka Purra
Julkaistu minuutti sitten
Toimittajan kuva

Maria Nykänen

maria.nykanen@mtv.fi

Kehitysapuun ja kotouttamiskorvauksiin on tulossa lisäleikkauksia hallituksen budjettiriihessä, sanoo valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra.

Hallitus on sopinut lisäleikkauksista kehitysyhteistyörahoihin ja kotouttamiskorvauksiin, sanoo valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra.

Hallituksen budjettiriihtä pohjustava työryhmä sai oman säästöehdotuksensa valmiiksi viime viikolla. 

Lista pitää sisällään ehdotukset noin miljardin euron lisäsopeutuksista. Purran mukaan mukana on myös lisäleikkauksia kehitysyhteistyön rahoitukseen ja kuntien kotouttamiskorvaukseen. 

Purra ei tarkentanut, kuinka suurista leikkaussummista on kyse.

– Purran listalta on kyllä useita toimia tällä lopullisella listalla, hän kommentoi Oulussa perussuomalaisten eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä.

"Purran listalla" hän viittaa valtiovarainministerinä julkistamaansa budjettiehdotukseen, joka piti sisällään noin miljardin euron leikkaukset. 

Hallituskumppanit tyrmäsivät useat Purran ehdottamat leikkauskohteet.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi tänään, että hallituksen budjettineuvotteluissa on edetty pitkälle ja ratkaisut ovat lähellä. 

Hallitus kokoontuu budjettineuvotteluihin ensi maanantaina, mutta neuvotteluja on pohjustettu hallituspuolueiden työryhmässä, jossa on etsitty noin miljardin euron lisäsäästöjä.

Lue lisää: Orpo vastaa Purran budjettipuheisiin: "Ehkä joitakin pikkukonkeloita on"

Lue myös: Purra kertoi leikkauslistastaan: "Minulla ei ole muuta mahdollisuutta"

Lisää aiheesta:

MTV Uutisten tiedot: Sopeutustyöryhmän esitys valmis, puheenjohtajilla vielä ratkottavaaPääministeri Orpo: "Kaikki kivet on käännettävä, kun säästökohteita etsitään"Orpo Purran budjettiesityksestä: hieman erilaisessa järjestyksessä kuin yleensäPurra kertoi leikkauslistastaan: "Minulla ei ole muuta mahdollisuutta"Valtiovarainministeriö aloitti ensi vuoden budjetin valmistelun – pöydällä myös yritystuetUSU: Hallituspuolueet valmistelevat kolmen miljardin lisäsopeutusta huhtikuun kehysriiheen
PolitiikkaPerussuomalaisetOrpon hallitusValtion budjettiKokoomusTalousKotimaa

Tuoreimmat aiheesta

Politiikka