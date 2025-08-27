Purra: Kehitysavusta ja kotouttamiskorvauksista leikataan budjettiriihessä

Kehitysapuun ja kotouttamiskorvauksiin on tulossa lisäleikkauksia hallituksen budjettiriihessä, sanoo valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra.
Hallitus on sopinut lisäleikkauksista kehitysyhteistyörahoihin ja kotouttamiskorvauksiin, sanoo valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra.
Hallituksen budjettiriihtä pohjustava työryhmä sai oman säästöehdotuksensa valmiiksi viime viikolla.
Lista pitää sisällään ehdotukset noin miljardin euron lisäsopeutuksista. Purran mukaan mukana on myös lisäleikkauksia kehitysyhteistyön rahoitukseen ja kuntien kotouttamiskorvaukseen.
Purra ei tarkentanut, kuinka suurista leikkaussummista on kyse.
– Purran listalta on kyllä useita toimia tällä lopullisella listalla, hän kommentoi Oulussa perussuomalaisten eduskuntaryhmän kesäkokouksen yhteydessä.
"Purran listalla" hän viittaa valtiovarainministerinä julkistamaansa budjettiehdotukseen, joka piti sisällään noin miljardin euron leikkaukset.
Hallituskumppanit tyrmäsivät useat Purran ehdottamat leikkauskohteet.
Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kommentoi tänään, että hallituksen budjettineuvotteluissa on edetty pitkälle ja ratkaisut ovat lähellä.
Hallitus kokoontuu budjettineuvotteluihin ensi maanantaina, mutta neuvotteluja on pohjustettu hallituspuolueiden työryhmässä, jossa on etsitty noin miljardin euron lisäsäästöjä.