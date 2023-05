MTV Uutisten tiedot: Huomenna ei olekaan odotettavissa julkistuksia hallitusneuvotteluissa – nämä isot kiistat yhä ratkaisematta

Neuvottelulähteiden mukaan kehitysyhteistyörahojen leikkausten määrästä on kiistaa, ja asiaa on käsitelty myös puheenjohtajapöydässä. Useat neuvottelulähteet kertovat MTV Uutisille, että ero ei ole kuitenkaan niin suuri kuin julkisuudessa ollut 400–500 miljoonaa euroa. Perussuomalaiset haluaa leikata kehitysyhteistyörahoja isosti ja RKP mahdollisimman vähän.

MTV Uutisten tietojen mukaan niin sanottu indeksijarru on etenemässä joillakin rajauksilla. Indeksijarru tarkoittaa sitä, että hintojen nousuun sidottuja esimerkiksi kansalaisille maksettavia rahoja ei koroteta täysimääräisesti inflaation verran. Inflaatio on ollut viime aikoina poikkeuksellisen korkea ja indeksijarrulla on mahdollista saada kasaan isoja säästöjä. Tulevaa menokasvua on myös helpompi leikata kuin pienentää nykyisiä maksuja.