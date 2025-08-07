Orpo ei tiennyt Purran budjettiesityksen sisällöstä etukäteen

Pääministeristä on selvää, että Purran ehdotus ei saanut kuittausta muilta hallituspuolueilta. Neuvottelut alkavat ensi viikolla VM:n virkamiesten tekemän esityksen pohjalta.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kertoo tienneensä etukäteen, että valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) aikoo tehdä oman esityksensä ensi vuoden budjettiin tehtävistä sopeutuksista.

Orpo ei kuitenkaan tiennyt Purran esityksen sisällöstä tai yksityiskohdista etukäteen. Pääministeri kommentoi asiaa STT:lle lomaltaan Kainuun mökiltä.

– Kävimme valtiovarainministerin kanssa lyhyen keskustelun edellisenä päivänä (tiistaina). Hän kertoi, että tulee tekemään oman esityksensä, mutta sisältöön ja yksityiskohtiin ei menty, Orpo sanoo STT:lle.

Purra julkisti oman esityksensä keskiviikkona.

Pääministerin mukaan vastaavia tapauksia eli valtiovarainministerien irtiottoja on ollut joskus ennenkin Suomen poliittisessa historiassa.

– Esitys oli tehty Purran ja perussuomalaisten näkemysten pohjalta, eikä siinä ole otettu muiden puolueiden näkökulmia huomioon. Hallituksen täytyy neuvotella oma esityksensä.

Orpon mielestä on selvää, että valtiovarainministerin ehdotus ei saanut kuittausta muilta hallituspuolueilta.

Neuvottelut alkavat Orpon mukaan ensi viikon alusta kaikkien hallituspuolueiden kesken ja silloin pohjana toimii normaaliin tapaan valtiovarainministeriön virkamiesten tekemä pohjaesitys.

Neuvotteluita ohjaa Orpo itse

Orpo on pyytänyt puolueita nimeämään omat neuvottelijansa.

Kokoomuksen neuvottelijaksi on tulossa kansanedustaja Ville Valkonen, mutta Orpo sanoo itse ohjaavansa neuvotteluja hyvin tiiviisti. Pääministeri ennakoi neuvotteluista joka tapauksessa pitkiä ja erittäin vaikeita, sillä hallitus on jo tehnyt sopeutustoimia lähes kymmenen miljardin edestä, eikä helppoja ratkaisuja enää ole.

– Tämä tulee vaatimaan varmasti yhteensovittamista ja kompromisseja.

Hän uskoo kuitenkin, että hallitus löytää yhteisen sävelen "siitä huolimatta, että tämä lähti liikkeelle tällä kulmalla".

– Olemme ennenkin pystyneet neuvottelemalla rauhallisesti ratkaisemaan asiat.

Hallituksen varsinainen budjettiriihi on syyskuun alussa.

Miljardin taso oikean suuntainen

Orpo pitää Purran esittämää tasoa noin miljardin euron lisäsopeutuksista tällä tietoa oikean suuntaisena. Lopullinen sopeutustarve tarkentuu kuitenkin vasta budjettiriihessä, kun valtiovarainministeriön tuorein ennuste valmistuu.

Hän ei ota kantaa siihen, tuleeko hallituksen ratkaisun sisältää sekä menoleikkauksia että veronkiristyksiä.

– Kokoomuksen lähtökohta on, että veroaste ei saa enää nousta. Ensisijaisesti ratkaisua haetaan leikkausten kautta, mutta sopeutustoimien pitää olla miljardi.