Puolustusvoimien koronatartuntojen määrä kaksinkertaistui kerralla

Puolustusvoimien mukaan uusista tartuntatapauksista kaksi on Kaartin jääkärirykmentissä Helsingissä, yksi Merivoimissa ja yksi Maavoimien Panssariprikaatissa. Yhteensä Puolustusvoimissa on nyt todettu kahdeksan tartuntaa, joista kolme koskee varusmiehiä ja viisi henkilökuntaa.

Kaartin jääkärirykmentin tartunnan saaneista toinen on varusmies ja toinen henkilökunnan jäsen. Varusmies oli käynyt valmennusleirillä ulkomailla, minkä jälkeen oireet alkoivat. Varusmiehen kanssa samalla valmennusleirillä olleet henkilöt ovat olleet poissa varuskunnasta palattuaan kotimaahan. Kaartin jääkärirykmentin tartunnan saanut henkilökuntaan kuuluva oli ollut ulkomailla, ja hän on jäänyt kotiin heti palattuaan Suomeen.

Puolustusvoimat on kertonut aiemmin neljästä koronavirustartunnasta, joista kaksi on tapahtunut varusmiehille ja kaksi henkilökunnan jäsenille. Varusmiehet ovat kotihoidossa ja he voivat Puolustusvoimien mukaan hyvin.