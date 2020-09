Puolustusvoimissa koronatartuntasuma – 15 uutta tartuntaa reilussa viikossa: "Suurin tartuntariski ulkopuolella"

Varusmiesten tartunnoista kolme on Kaartin jääkärirykmentissä. Lisäksi Rannikkoprikaatissa, Porin prikaatissa, Kainuun prikaatissa ja Maasotakoulussa on jokaisessa yksi tartunta. Henkilökuntaan kuuluvilla tartuntoja on todettu kahdeksan. Tartunnat varusmiesten välillä ovat puolustusvoimien mukaan olleet harvinaisia, suurin tartuntariski on kontakteissa puolustusvoimien ulkopuolella.