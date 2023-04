Puolustusvoimien entinen komentaja: Ukrainan pystyttävä yllättämään vastahyökkäyksessään – vaikeat taistelut odottavat

Venäjä on Lindbergin mukaan rakentanut olettamiinsa Ukrainan painopisteisiin jopa kolminkertaiset puolustuslinjat. Ukraina on pystynyt kuitenkin lännen avulla ja omin keinoin saamaan tiedustelutietoa Venäjän asemista.

Asiakirjavuodon haitat korjattu

– Ukraina sanoo, etteivät asiakirjat pitäneet paikkaansa, mutta uskoako tuota. Ukraina on erittäin hyvin onnistunut pitämään operaatioturvallisuutensa siten, että heidän joukkojensa määrää, sijantia ja kuntoa ei tiedetä. Uskon, että jos vuodetut asiakirjat pitävätkin paikkansa, niin Ukraina on varmaan säätänyt jo suunnitelmansa uusiksi.

– Ukrainalla on halu näyttää, että länsiavulla on merkitystä. Heidän tavoitteensa saada kaikki alueet takaisin on jo kova, mutta Krimillä Venäjällä on ollut aikaa vuosia rakentaa puolustustaan. Venäjällä on lisäksi vielä reserviä heittää sotilaita sotaan. Kun kumpikin on päättänyt ratkaista tämän sotimalla, niin sodittavaa riittää, Lindberg summaa.