Rintamalinjat pysähtyivät – ex-komentaja kertoo, mitä Venäjä odottelee ja miten Ukraina voisi kääntää tilanteen edukseen

Rintamalinjat eivät ole pitkään aikaan merkittävästi muuttuneet. Se on syksyllä ja talvella tyypillistä olosuhteiden vuoksi, mutta vuodenaikakaan ei kaikkea selitä.

Venäjä on onnistunut etenemään Avdijivkan kylän ympärillä viime päivinä.

– Kun rintamalinja on melkein 800 kilometriä pitkä ja puhutaan yhdestä kylästä, se antaa mittakaavaa, että aika staattista on, Puolustusvoimien entinen komentaja Jarmo Lindberg (kok.) sanoo.

Nyt avun virtaus on pienentynyt, vaikka tarve on kova. Materiaaliavun lisäksi myös koulutus ja asevoimien kyky yhteisoperaatioihin on ratkaisevassa asemassa.