Eri puolilla maata järjestetään näinä päivinä tuhansia erilaisia hiljentymishetkiä joulutulien äärellä.

Joulu on jo ovella. Esimerkiksi kotieläimille ja metsän riistalle julistetaan joulurauha. MTV Uutiset kävi Pohjois-Karjalan rauhanturvaajien joulutulilla Joensuussa

Nokipannu porisi rauhanturvaajien iltanuotiolla. Tarjolla oli pientä purtavaa ja mielenrauhaa.

Rauhanturvaajilla on kokemusta levottomista paikoista. Rauhaton maailma oli joulutulillakin keskeinen puheenaihe.

– Ehkä meidän pitäisi suhtautua tähän aikaan sillä tavalla, että pidetään toisistamme huolta. Ollaan tasa-arvoisia. Ja niin kuin olen aina sanonut, että kun yksi tuo korren siihen kekoon, niin siitä tulee iso, toteaa Libanonissa rauhanturvaajana vuosien 1990 ja 1991 aikana ollut Aki Heikkilä.

– Maailman tila on mikä on, mutta kyllä me olemme selvinneet aina ennenkin sellaisella periksiantamattomalla rauhallisuudella ja niin me tulemme selviämään nytkin, kommentoi Bosniassa rauhanturvaajana vuosien 2001 ja 2002 aikana ollut Arto Juntunen.



