Viisi miljardiluokan hävittäjää on nyt testattu – MTV kertoo yllättävät taustat, jotka vaikuttavat valintaan

Valtioneuvosto tekee päätöksen Suomen Ilmavoimien uudesta hävittäjämallista ensi vuonna ja uudet koneet on määrä ottaa käyttöön vaiheittain vuosina 2025–30.



Uusien hävittäjien enimmäishinnaksi on asetettu 10 miljardia euroa.



Suomen kaikki hävittäjäehdokkaat on siis testattu ja esitelty, mutta tuhannen taalan kysymys on se, mikä niistä valitaan?



Uutisten ulko- ja turvallisuuspolitiikan erikoistoimittaja Mirja Kivimäki korostaa, että päätöstä ei tee Ilmavoimat vaan Suomen hallitus.



– Päätös on lopulta poliittinen. Valinnassa kyse ei ole ainoastaan laitteista vaan myös eräänlaisesta puolustusliitosta huoltoketjuineen, sotaharjoituksineen ja tietovaihtoineen, Kivimäki sanoo.

– Itse arvelisin, että nämä kietoutuvat yhteen siten, että Ilmavoimat ei tule esittämään hävittäjää, joka ei voisi läpäistä myös poliittista päätöksentekoa.

Ehdokkaita on siis viisi, ja ne ovat yleis-eurooppalainen Eurofighter Typhoon, ranskalainen Rafale, Ruotsin Gripen, sekä amerikkalaiset Superhornet ja F-35.



Eurofighter Typhoon -hävittäjiä on yhteensä 620 kappaletta käytössä tai tilattuna. Eurofighter muodostaakin keskelle Eurooppaa ison sektorin. Mukana siinä ovat isot NATO-maat Iso-Britannia, Saksa, Italia, Espanja sekä liittoutumaton Itävalta. Lisäksi useat arabimaat, Saudi-Arabia, Oman, Kuwait ja Qatar, ovat tilanneet Eurofightereita.



Ranskalainen Dassault Rafale on jo harvinaisempi. Käytössä tai tilattuna on 280 hävittäjää Ranskan lisäksi Egyptissä, Qatarissa ja Intiassa. Suurin käyttäjä on valmistajamaa Ranska itse.



Ruotsalainen Gripen E on linjoista pienin. Niitä on käytössä 96 ja tilaajia ovat vain Ruotsi ja Brasilia. Vanhempia C-D-malleja on käytössä myös Itä-Euroopassa Tsekissä ja Unkarissa sekä Thaimaassa ja Etelä-Afrikassa.



4:46 Viimeinen hävittäjäehdokas Super Hornet testattiin – MTV:n raportti Pirkkalasta.



Ylivoimaisesti isoin ehdokaslinja Suomen seuraavaksi hävittäjäksi on amerikkalainen Lockheed Martin F-35 Lightning, tuttavallisemmin F-35. Koneita on tilattu eri puolille maailmaa 3083 kappaletta. Käyttäjänä on tietenkin erityisesti Yhdysvallat itse, mutta mukana on myös pitkä lista Euroopan Nato-maita sekä Japani ja Australia.

Boeing Super Hornet -hävittäjiä on käytössä kaikkiaan 702 Yhdysvalloilla, Australialla ja Kuwaitilla.

Entä millainen kuva näistä suhteista kartalle muodotuu?



On hyvä huomata, että nykyisten Hornetien myötä Suomi on jo osa Yhdysvaltain vetämää suurta ryhmää. Jokin muu valinta kuin F35 ja Superhornet olisivat eräänlainen linjanmuutos siihen, Kivimäki sanoo.



- Seuraavaksi suurin joukko on Eurofighter, joka muodostaa ison raidan koko Euroopan halki.



Ruotsi on näistä pienin liittouma, mutta Ruotsi olisi Suomelle silti luonteva kumppani.



Epätodennäköisin näistä lienee Ranskan Rafale, ainakin kartalta katsoen yhteys Suomeen on aika ohut, Kivimäki toteaa.