Puolustusministeri Savola Stoltenbergin ratifiointikommenteista: "En minä sanoisi, että tämä kommentti yllätyksenä tuli"

Stoltenbergin mukaan pääkysymys Suomen ja Ruotsin Nato-prosessissa ei ole, tehdäänkö ratifioinnit yhtä aikaa. Sen sijaan pääkysymys on, että molemmat ratifioidaan jäseniksi mahdollisimman nopeasti.

– En minä sanoisi, että tämä kommentti yllätyksenä tuli. Me olemme Ruotsin kanssa käyneet joka päivä näitä keskusteluja ja meillä on hyvin vahva luottamus. Nyt tärkeintä on, että molemmat maat sinne Vilnan kokoukseen mennessä olisivat puolustusliiton jäseniä, Savola sanoi.

Naton huippukokous järjestetään Vilnassa heinäkuussa. Savola puolestaan puhui medialle Naton päämajassa sen jälkeen, kun Naton puolustusministerien ensimmäinen päivä oli takana.

Savola kertoi Naton käyvän Suomen ja Ruotsin ratifiointeihin liittyviä keskusteluja omalta osaltaan. Hänen mukaansa pääsihteeri Stoltenbergillä on niissä iso rooli.

Sitä Savola ei kuitenkaan tiennyt, edustaako Stoltenbergin näkemys myös liittokunnan maiden kantaa. Tiistaina molemmat kokoukset keskittyivät Ukrainaan, mutta Savola uskoi asian nousevan esille keskiviikkona.

Kenellä on avaimet ratkaisuun?

Aika ajoin näyttää siltä, että Turkki heittää palloa Suomen ja Ruotsin yhtäläisen etenemisen kanssa maille itselleen ja Natolle. Suomi ja Ruotsi puolestaan ovat toistuvasti painottaneet, että ehdot täyttyvät ja siksi ratkaisun avaimet ovat Turkilla.

Savola kuitenkin avasi myös näkemystään siitä, kenellä nyt ovat mahdollisuudet vaikuttaa prosessin etenemiseen.

– Natolla on itsellään hyvin vahva vaikutus siihen, että kuinka tämä prosessi etenee. Ja sitten tietysti myös suurvalloilla – etenkin Yhdysvalloilla – on vahva rooli siinä, kuinka tämä etenee. Mutta kaikki on lopulta Turkin omassa päätöksessä, Savola sanoi.

Unkarin kollega Kristof Szalay-Bobrovniczky oli puolestaan vakuuttanut Savolalle, että parlamentti aloittaa käsittelyn helmikuun lopussa ja päätös tulee maaliskuun aikana.

Ratifoinnit puuttuvat tällä hetkellä enää Turkilta ja Unkarilta.

Niinistö HS:lle: Stoltenbergin lausunto toisenlainen kuin on aiemmin sanottu

Presidentti Sauli Niinistön mukaan Stoltenbergin tämän päivän lausunto Suomen ja Ruotsin Nato-prosessista on toisenlainen kuin on aikaisemmin sanottu. Asiaa Helsingin Sanomille kommentoineen Niinistön mukaan lausunto on siinä mielessä uutta, että tähän mennessä Nato-maat ovat yleensä puhuneet Suomen ja Ruotsin etenemisessä yhtä aikaa Naton jäseniksi.

– Stoltenbergin kanta on Naton pääsihteerin kanta. Siinä mielessä tämä on vähän toisenlainen kuin Naton jäsenmailta on tähän asti kuultu. Naton jäsenmaat ovat korostaneet Suomen ja Ruotsin yhdessä kulkemisesta, Niinistö sanoi.

– Vaikea sanoa, onko tämä kaikkien Nato-maiden kanta, hän lisäsi.

Suomi jotenkin Leopard-koalitiossa

Yhdysvaltain puolustusministeri Lloyd Austin luetteli tiistaina pitkän liudan Leopard-toimitusten eteen töitä tehneitä maita, joiden joukossa Suomea ei mainittu. Savola sanoi yhä, että Suomi aikoo olla jotenkin mukana, mutta tapaa hän ei täsmentänyt.

– Kuten on todettu, meidän määrä ei voi olla kovin mittava. Ja sitten on erilaisia tapoja olla mukana. Koulutusta, logistiikkaa, varaosia ja niin edelleen.

Vaikka Savolan ja aiemmin myös ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) kommenteista saattaisi saada käsityksen, että ainakin jokin pieni määrä panssarivaunujakin saattaisi Suomesta lähteä, ei hän kuitenkaan suostunut erikseen kysyttäessä tätä enää vahvistamaan.

Savola sanoi myös, että Suomessa puolustusteollisuus tekee investointeja ja lisää tuotantoaan.

– Meillä tullaan useimpiin vuoroihin siirtymään ammustuotannossa muun muassa, hän sanoi

Hän totesi, että Haapajärvelle ja Ähtäriin rekrytoidaan lisää väkeä tekemään ammuksia. Myös Vihtavuorelle on tulossa isot investoinnit nallitehtaalle, hän kertoi.