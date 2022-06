Kaikkonen MTV:lle: Naton puolustusministerikokouksesta selvä viesti Suomelle ja Ruotsille – "Melkein kaikki halusivat tuoda sen esille"

– Uskon, että saamme tukea muualta ja Nato on ottamassa yhä vahvempaa roolia. Pääsihteeri Jens Stoltenberg on tässä asiassa aktiivinen ja luulen ja uskon, että eri jäsenmaat ottavat tämän asian esille myös Turkin kanssa omissa keskusteluissaan. Toisaalta eilisestä kokouksesta lähti varmasti selvä viesti siitä, että tuki Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyydelle on vahvaa, arvioi Kaikkonen.