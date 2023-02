Naton Stoltenberg: Suomen ja Ruotsin yhtäaikainen Nato-ratifiointi ei ole pääkysymys

Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin mukaan pääkysymys Suomen ja Ruotsin Nato-prosessissa ei ole se, tehdäänkö ratifioinnit yhtaikaa. Sen sijaan pääkysymys on, että molemmat ratifioidaan jäseniksi mahdollisimman nopeasti.



Suomen Puolustusministeri Mikko Savola sanoo, että yhtaikainen eteneminen Ruotsin kanssa on ensisijainen tavoite. Hän toteaa asiassa olevan kuitenkin monia liikkuvia osia ja sanoo, että kyse on myös Naton asiasta.



Savolan mukaan pääasia on, että molemmat maat ovat Naton jäseniä Vilnan huippukokoukseen mennessä eli heinäkuussa. Se nähdään hänen mukaansa, onko aikataulutuksessa maiden välillä eroja.