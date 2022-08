Puolustusministeri Kaikkonen: Suomalainen turvallisuusmalli tuli keväällä tutuksi maailmalla

Kaikkonen sanoi, että kevään aikana on maailmallakin tullut tunnetuksi suomalainen kokonaisturvallisuuden malli.

– Sotilaallisen maanpuolustuksen lisäksi on suojattava sähköverkkoja, kybermaailmaa – kansakunnan elintärkeitä toimintoja. Eikä vähäisimpänä informaatioympäristöä. Kansalaisten sydämiä, kansalaisten mieliä.

Kaikkonen korosti, että näitä kaikkia iskunkestävän yhteiskunnan on kyettävä varjelemaan.

Suomi on tehostanut kansainvälistä harjoitustoimintaa Nato-päätöksen rinnalla. Harjoitusyhteistyötä on lisätty mm. Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian kanssa. Tämän hän sanoi varmasti näkyneen julkisuudessa ja mahdollisesti myös ihmisen arjessa. Kaikkosen mielestä kumppaneiltamme saamamme tuen määrä ja laatu kertoo siitä, että Suomen asiat on hoidettu hyvin maailmalla.